El Día del Padre se convirtió en mucho más que una fecha para regalar una corbata o una billetera. De cara al domingo 21 de junio, las tendencias de consumo muestran una preferencia creciente por propuestas que combinan experiencias, momentos para compartir y productos que se integran a la vida cotidiana.

En este escenario, las bebidas premium, la tecnología, la indumentaria y los artículos vinculados al bienestar aparecen entre las categorías más buscadas por quienes todavía están definiendo cómo homenajear a papá.

Vinos para regalar y compartir

Entre los clásicos que siguen vigentes se destacan los vinos de autor y las etiquetas de edición especial. La búsqueda apunta tanto a opciones tradicionales como a propuestas innovadoras.

Dentro de este segmento aparecen alternativas como los vinos de Bodega Domiciano, elaborados en Barrancas, Mendoza, con una fuerte identidad ligada al terroir local.

Entre sus etiquetas se encuentran desde un Malbec pensado para los amantes de los clásicos hasta cortes de producción limitada para quienes buscan una experiencia más exclusiva.

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Otra tendencia que gana espacio es la de los vinos sin alcohol. En esa categoría, propuestas como la línea 0% de Nieto Senetiner permiten celebrar sin resignar el ritual del brindis, con opciones Chardonnay, Malbec Rosé, Malbec-Pinot Noir y espumantes.

Para quienes prefieren tintos de perfil más complejo, también aparecen etiquetas como Don Nicanor, elaboradas en el Valle de Uco y caracterizadas por su frescura y estructura.

El boom del café en casa

El hábito de consumir café de especialidad ya forma parte de la rutina de muchos argentinos y también se refleja en los regalos para el Día del Padre.

Las cafeteras cápsula se consolidan entre las opciones más elegidas porque permiten recrear la experiencia de una cafetería en el hogar.

En este segmento, sistemas como los de Nescafé Dolce Gusto ganan protagonismo gracias a la variedad de bebidas que pueden prepararse en pocos segundos, desde espresso y latte hasta chocolates y tés.

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Tecnología para padres conectados

La tecnología continúa siendo una de las categorías con mayor demanda en fechas especiales. Los consumidores buscan productos que aporten valor en el trabajo, el entretenimiento y el bienestar diario.

Entre las opciones más consultadas aparecen notebooks, tablets, lectores electrónicos, auriculares inalámbricos y smartwatches, dispositivos que permiten mantenerse conectado, trabajar de forma remota o disfrutar de contenido digital desde cualquier lugar.

En este contexto, retailers especializados como Electro World Group registran una creciente demanda de equipos orientados a la productividad y el bienestar digital. Las notebooks para uso laboral, los relojes inteligentes para el monitoreo de actividad física y los e-readers para los amantes de la lectura se posicionan entre las alternativas más elegidas para regalar en esta fecha.

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La tendencia también muestra una mayor búsqueda de financiamiento y promociones, factores que impulsan la elección de equipos tecnológicos para regalar y que se volvieron determinantes al momento de concretar la compra.

Moda y abrigo para el invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, la indumentaria se posiciona como otro de los regalos más elegidos.

Las prendas de abrigo de diseño atemporal encabezan las preferencias, especialmente camperas livianas, sobretodos, sweaters tejidos y sacos de inspiración clásica.

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Firmas como Rochas incorporan esta temporada materiales como lana merino, cashmere, lyocell y textiles con efecto gamuza, apuntando a combinar elegancia y funcionalidad.

Fragancias que evocan viajes y experiencias

Los perfumes también mantienen su lugar entre los regalos tradicionales, aunque las preferencias actuales se inclinan por fragancias que transmiten sensaciones y cuentan historias.

Foto: prensa Por: TED MORRISON

En esa línea, propuestas inspiradas en destinos mediterráneos y paisajes costeros, como Costa Azzurra Parfum de Tom Ford, buscan recrear experiencias asociadas al relax, la naturaleza y el lujo contemporáneo.

Regalos con significado

Otra tendencia que se consolida es la búsqueda de productos con valor emocional. Joyas, accesorios personalizados y piezas inspiradas en pasiones personales ganan espacio entre quienes priorizan el componente simbólico del regalo.

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Las colecciones temáticas vinculadas al deporte, los viajes o la identidad cultural aparecen entre las opciones elegidas para transformar un obsequio en un recuerdo duradero.

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En este segmento, marcas como Pandora apuestan por charms y sets inspirados en símbolos, recuerdos y pasiones que permiten personalizar cada regalo y convertirlo en una pieza única.

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Más allá de su valor material, este tipo de obsequios busca transmitir historias, experiencias compartidas y vínculos afectivos, una característica cada vez más valorada por quienes eligen regalos para fechas especiales.

Experiencias para compartir: una tendencia que desplaza a los regalos tradicionales

Si hay una tendencia que gana fuerza para este Día del Padre es la elección de experiencias por sobre los objetos. Cada vez más familias optan por compartir un almuerzo, una cena o una degustación antes que comprar un regalo convencional.

La gastronomía aparece como una de las categorías con mayor crecimiento, impulsada por consumidores que buscan propuestas con identidad, calidad y valor agregado. En este escenario, también cobran protagonismo emprendimientos y restaurantes que combinan una experiencia diferencial con modelos de negocio enfocados en el impacto social y ambiental positivo.

Desde espacios gastronómicos como Carne Hamburguesas, Alamesa o Sarasanegro hasta bodegas que apuestan por una producción responsable, la oferta se amplía en distintas ciudades del país.

También crece el interés por experiencias vinculadas al mundo del vino, donde etiquetas de bodegas como Domaine Bousquet, Lagarde o Kaikén se posicionan entre las opciones elegidas por quienes buscan combinar disfrute y sustentabilidad.

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Para quienes prefieren celebrar en casa, las alternativas incluyen desde picadas gourmet de Piccadely y tés de especialidad de Wally’s Patagonia hasta chocolates artesanales, frutos secos premium y productos elaborados con ingredientes naturales.

La tendencia responde a una búsqueda cada vez más marcada de momentos compartidos y experiencias memorables, un factor que gana relevancia frente a los regalos tradicionales.

Este fenómeno se relaciona además con el crecimiento del consumo consciente. Según referentes de Sistema B Argentina, cada vez más personas consideran el impacto social y ambiental de sus compras y buscan acompañar a marcas que incorporan criterios de sustentabilidad, transparencia y compromiso con las comunidades en las que operan.

A pocos días del Día del Padre, la tendencia parece clara: más que un regalo material, los consumidores buscan sorprender con propuestas que generen momentos memorables, reflejen la personalidad de cada padre y aporten valor a largo plazo.