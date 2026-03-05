El universo del vino ofrece una diversidad de estilos capaces de acompañar distintos momentos, elecciones y formas de disfrutar. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, distintas bodegas y etiquetas ponen el foco en esa diversidad que también se refleja en las preferencias a la hora de elegir una copa.

Desde blancos frescos hasta rosados delicados y blends tintos de mayor estructura, la variedad de opciones permite encontrar el vino adecuado para cada ocasión. En ese contexto, propuestas elaboradas con uvas de distintos terroirs de Mendoza buscan destacar las características de algunas de las zonas vitivinícolas más importantes del país.

Blancos frescos para encuentros relajados

Entre las opciones más elegidas para celebraciones informales o encuentros entre amigas, los vinos blancos jóvenes se destacan por su frescura y ligereza. Elaborado con uvas provenientes de Los Cerrillos, en Luján de Cuyo, el Chardonnay 2023 de Pulsión Wine se caracteriza por su perfil refrescante.

A la vista presenta un color amarillo pálido con reflejos verdosos y, en nariz, despliega aromas que recuerdan a lima, manzana verde y flores blancas. En boca se percibe ligero, con una acidez vibrante y un final limpio que invita a seguir disfrutándolo.

Foto: IA

Rosados que combinan frescura y elegancia

Los vinos rosé se consolidaron en los últimos años como una tendencia en crecimiento dentro del mercado argentino, gracias a su equilibrio entre frescura y expresión frutal.

Una de las propuestas dentro de este estilo es el Rosé Provence 2023 de Pulsión Wine, elaborado con un corte de Malbec proveniente de Los Cerrillos y Pinot Noir de La Carrera, en el Valle de Uco.

Se distingue por su tono rosa pálido, con reflejos brillantes. En nariz predominan notas de pomelo, frutilla fresca y un toque delicado de durazno. En boca resulta fresco, equilibrado y frutado, con una acidez que aporta tensión y un final suave.

Blends tintos para celebraciones especiales

Para quienes prefieren vinos de mayor intensidad, los blends tintos ofrecen complejidad y profundidad aromática. El Icon Blend de Tintas 2022 de Pulsión Wine combina Malbec, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Cabernet Franc provenientes de distintas zonas de Mendoza, como Gualtallary, Los Árboles, Los Cerrillos y Agrelo.

De color violeta profundo, este corte presenta aromas a mora, guindas en almíbar y hierbas silvestres. En boca aparecen notas de ciruela negra, cereza y chocolate, con un final robusto y persistente.

Foto: prensa

Un brindis que celebra la diversidad

En un escenario donde el consumo de vino se vuelve cada vez más diverso, el Día de la Mujer también se transforma en una excusa para descubrir nuevos estilos y etiquetas.

La propuesta de Pulsión Wine para esta fecha parte de una idea simple: no existe un único vino que represente a las mujeres, sino tantos como momentos, decisiones y gustos personales que acompañan cada brindis.