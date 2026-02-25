Elegir un perfume no depende solamente del aroma que sentimos al probarlo en el frasco o en un papel secante. La piel cumple un rol fundamental en cómo se percibe una fragancia y en cuánto dura. Por eso, el mismo perfume puede oler más dulce, más intenso o más suave según la persona que lo use.

Según explica Vanina Geloz, gerenta comercial de Bagués, la piel no es un soporte neutro: “El perfume no es un objeto aislado: es un diálogo entre la fórmula y la piel”.

Factores como el pH, la hidratación y la temperatura corporal influyen directamente en la evolución del aroma a lo largo del día.

Esta interacción explica por qué una fragancia puede cambiar con las horas y por qué lo que huele bien en otra persona no siempre se percibe igual en uno mismo.

Por qué un perfume huele distinto en cada piel

Cada piel tiene características propias que modifican la manera en que el perfume se evapora y se fija. Esto incluye variables biológicas y también hábitos cotidianos.

Entre los factores más importantes que influyen en la fragancia se encuentran:

El pH de la piel: puede intensificar o suavizar determinadas notas aromáticas.

El nivel de hidratación: las pieles hidratadas suelen retener mejor el aroma.

La temperatura corporal: el calor favorece la difusión de las notas.

El tipo de piel: las pieles secas tienden a hacer que el perfume dure menos.

La alimentación y el clima: pueden modificar la percepción del aroma.

Por eso, los especialistas recomiendan probar siempre los perfumes directamente sobre la piel y esperar unos minutos antes de decidir, ya que las notas evolucionan con el tiempo.

Cómo aplicar el perfume para que dure más

Una correcta aplicación puede mejorar la fijación del perfume y potenciar su aroma durante el día.

1. Aplicar sobre piel limpia

Después de la ducha es uno de los mejores momentos para usar perfume, ya que la piel está limpia y más receptiva.

2. Hidratar antes

Usar una crema corporal neutra o de la misma línea ayuda a retener la fragancia por más tiempo.

3. Elegir puntos de pulso

Las zonas donde el pulso es más fuerte ayudan a difundir el aroma:

Muñecas

Cuello

Detrás de las orejas

Pliegue del codo

4. No frotar el perfume

Frotar las muñecas puede alterar la estructura de las notas aromáticas y cambiar la evolución del perfume.

5. Aplicar a corta distancia

No hace falta aplicar grandes cantidades. Unos pocos centímetros de distancia son suficientes.

6. Reaplicar si es necesario

En fragancias más livianas o en climas cálidos puede ser útil reforzar la aplicación durante el día.

Perfumes recomendados para mujer

Tokio Flower Eau de Parfum – Bagués ($17.999)

Fragancia floral opulenta que combina frescura y dulzura con una base cálida y envolvente.

Notas principales:

Salida: mandarina, grosellas y rosa búlgara

Corazón: violeta, jazmín y opopónaco

Fondo: vainilla, almizcle blanco e incienso

Se trata de un perfume delicado y luminoso que equilibra suavidad y carácter.

Perfumes recomendados para hombre

Las Vegas Eau de Parfum – Bagués ($17.999)

Fragancia amaderada intensa inspirada en el lujo y la personalidad audaz.

Notas principales:

Salida: toronja, menta y mandarina roja

Corazón: rosa, canela y notas cálidas

Fondo: cuero, patchouli hindú y maderas nobles

Una opción pensada para quienes buscan un aroma intenso y con presencia.

La piel también forma parte del perfume

En perfumería no solo importa qué fragancia se elige, sino también cómo interactúa con la piel. Entender esta relación permite elegir mejor y lograr que el perfume se exprese en todo su potencial.

Porque el secreto de una buena fragancia no está solo en el frasco, sino también en la piel que la lleva.