La obra Empieza con D, Siete Letras, escrita y dirigida por Juan José Campanella, ha sido recientemente declarada de interés cultural por la Legislatura Porteña.

Protagonizada por Eduardo Blanco, la primera temporada tuvo a Fernanda Metilli como partenaire y ahora es Victoria Almeida quien se luce en escena. Además, cuenta con la presencia de Gastón Cocchiarale y Maru Zapata.

El hito sucedió en el teatro Politeama, gracias a la entrega personal de este reconocimiento por parte de la legisladora Graciela Ocaña durante un ensayo general.

Empieza con D, siete letras.

Esta comedia, que marca el regreso del aclamado director desde El cuento de las Comadrejas, promete risas y reflexiones sobre la vida y el amor.

Una Comedia que Te Hará Reflexionar

Ambientada en la sala de espera de un consultorio dental, “Empieza con D, Siete Letras” narra la inesperada conexión entre dos personajes que representan etapas distintas de la vida.

Juan José Campanella y Graciela Ocaña.

Miranda Delgado, una profesora de yoga enérgica y carismática, se encuentra con Luis Cavalli, un médico retirado que navega la incertidumbre de su nueva realidad.

La interacción entre ellos es rica en humor, ironía y momentos de profunda humanidad.

Risas y Emociones en Cada Escena

La obra destaca por su capacidad de entrelazar el humor cotidiano con la vulnerabilidad humana.

A medida que las interacciones entre Miranda y Luis se desarrollan, el público es testigo de una montaña rusa emocional.

El elenco de Empieza con D, Siete Letras. Por: MOVILPRESS

La trama desafía las percepciones de qué significa realmente comenzar de nuevo en la vida.

Los espectadores se verán reflejados en las luchas y triunfos de estos personajes, llevándolos a reír y a llorar.

Una Celebración del Amor y la Amistad

“Empieza con D, Siete Letras” invita a la audiencia a apostarle al amor, aun en los momentos más inesperados.

Con un enfoque único y un sabor auténticamente argentino, la obra se convierte en un testimonio de que la vida puede ofrecer nuevos capítulos, independientemente de la edad.

Es una experiencia perfecta para aquellos que deliran con el humor inteligente y que saben reírse de sí mismos.