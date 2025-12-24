El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas para este miércoles 24 de diciembre: Buenos Aires y otras 12 provincias están bajo alerta amarilla por tormentas, mientras que en algunas regiones la advertencia sube a naranja por la intensidad de los fenómenos.

La situación preocupa porque se esperan lluvias intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h en varias zonas del país. Además, hay alerta amarilla por vientos para el sur argentino.

Dónde rige la alerta amarilla por tormentas

Las provincias bajo alerta amarilla por tormentas para hoy son:

Buenos Aires: noroeste por la mañana; norte y AMBA por la tarde; centro y zona costera durante la jornada.

La Pampa: norte, por la mañana.

Entre Ríos: toda la provincia, durante la noche.

Santa Fe: sur por la tarde y noche; resto de la provincia durante la noche.

Córdoba: sur por la mañana; este y norte por la tarde y noche.

San Luis: centro por la mañana; norte y noreste por la tarde y noche.

San Juan: este, durante la tarde y noche.

La Rioja: sureste y centro, durante la noche.

Catamarca: centro, durante la noche.

Santiago del Estero: zona norte, por la noche.

Tucumán: toda la provincia, por la noche.

Salta: centro y este, durante la noche.

Jujuy: sureste, por la noche.

En estas zonas, el SMN advirtió que pueden registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional y ráfagas de hasta 80 km/h. La precipitación acumulada podría llegar a los 60 mm, aunque en algunos puntos se espera que ese valor sea superado.

Alerta naranja: tormentas más fuertes en Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca

El nivel de alerta sube a naranja en:

Córdoba: noroeste por la tarde y noche; norte por la noche.

La Rioja: este, por la tarde y noche.

Catamarca: sureste, durante la noche.

Santiago del Estero: este y sur, por la noche.

En estas provincias, el SMN prevé tormentas fuertes con actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. La cantidad de agua caída podría ser significativa: entre 80 y 150 mm de precipitación acumulada en Córdoba y Santiago del Estero, y hasta 90 mm en La Rioja y Catamarca.

Alerta amarilla por vientos: el sur, bajo la lupa

El sur del país tampoco se salva del mal tiempo. Hay alerta amarilla por vientos para:

Chubut: sur de la provincia, de este a oeste, por la mañana.

Santa Cruz: noroeste por la mañana y tarde; este, cordillerana y sur durante todo el día.

Tierra del Fuego: zona costera, durante toda la jornada.

En estas regiones, se esperan vientos del sector oeste de entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual.

Qué significa la alerta amarilla y naranja del SMN

Las alertas amarilla y naranja del SMN indican la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas más afectadas.