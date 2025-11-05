El cielo argentino se prepara para un espectáculo único: esta noche se podrá observar la superluna más grande de 2025, un fenómeno astronómico que cautiva a millones de personas en todo el mundo.

Cuando la luna llena alcance su punto más cercano a la Tierra, estará a tan solo 356.980 kilómetros de distancia, lo que hará que se vea más grande y brillante que de costumbre.

Esta noche se podrá ver la superluna más grande del año en Argentina (Foto creada con IA)

Cuándo y cómo verla

La superluna podrá apreciarse este miércoles 5 de noviembre, desde el atardecer y durante toda la noche, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Los especialistas recomiendan mirarla desde lugares abiertos y con poca contaminación lumínica, como terrazas, balcones o parques.

🌝 Qué es una superluna

El término “superluna” se utiliza cuando el satélite natural de la Tierra coincide en su fase de luna llena con el perigeo, es decir, el punto más cercano de su órbita a nuestro planeta.

Esto hace que se vea hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa que una luna llena común.

💫 El último fenómeno del año

Esta será la última superluna de 2025, y los astrónomos la destacan como la más impresionante debido a su cercanía.

Un evento ideal para disfrutar en familia, capturar con el celular o simplemente detenerse a mirar el cielo.