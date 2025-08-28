El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles un cambio clave en la organización de los feriados nacionales: los feriados trasladables que caigan en sábado o domingo podrán moverse al viernes anterior o al lunes siguiente, según lo disponga la autoridad competente.

La medida quedó establecida en el Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

El objetivo es llenar un vacío legal en la Ley 27.399, que hasta ahora no contemplaba qué hacer cuando un feriado trasladable coincidía con un fin de semana.

Qué cambia con el nuevo decreto sobre feriados

El decreto no afecta a los feriados inamovibles, que seguirán celebrándose en su fecha original. Solo alcanza a los feriados catalogados como trasladables, que ahora podrán ser reprogramados si caen en sábado o domingo.

La decisión se apoya en una interpretación del esquema vigente, que ya permite mover algunos feriados para fomentar los fines de semana largos.

Según el texto oficial, no habilitar el corrimiento iba en contra del espíritu de la ley, por lo que el Ejecutivo resolvió avanzar con esta reglamentación.

La norma cita antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar la medida y asegura que respeta la voluntad del legislador sin modificar el contenido de la ley.

Quién decide y cómo se aplicará el traslado de los feriados

A partir de ahora, la Jefatura de Gabinete de Ministros será la autoridad encargada de aplicar la ley y dictar las disposiciones necesarias para implementar los cambios.

Esto incluye decidir si se traslada o no cada feriado alcanzado y definir la nueva fecha, que podrá ser el lunes inmediato posterior o el viernes anterior.

La reglamentación no modifica la lista de feriados ni el carácter de los inamovibles. Tampoco impone el traslado de manera automática: simplemente habilita la posibilidad de hacerlo cuando corresponda.

En la práctica, esto significa que los feriados trasladables que caigan en fin de semana ya no quedarán fijos en su fecha original, sino que podrán moverse según lo disponga la Jefatura de Gabinete para cada año calendario.

Qué feriados podrían verse afectados en 2025

Según el calendario, el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, es el único feriado trasladable que cae en fin de semana en lo que resta de 2025. Por eso, podría ser el primero en ser alcanzado por esta nueva normativa.

El decreto ya está en vigencia y la autoridad designada podrá avanzar con las definiciones operativas para cada caso.