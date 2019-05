Andrea Estévez festejó el primer año de vida de su hija, Hannah: "Su papá la vio por videollamada”

La felicidad, a veces, llega con un trago amargo. Esto es lo que le pasó a Andrea Estévez (41) quien, a pocos meses de ser mamá de Hannah (1), se separó del padre de su hija, con quien vivía en Estados Unidos, se instaló con ella en la Argentina y, desde ese momento, él cortó el contacto directo ella y con su niña, que acaba de cumplir un año.

"Le ofrecí a su familia que hicieran una videollamada con el padre de Hannah para que él la viera", le contó la vedette a la revista Pronto. "Yo no estuve, pero sé que Juan Manuel vio a su hija", añadió.

De esta manera, Andrea explicó cómo están los tantos actualmente con su ex, Juan Manuel García, a quien le reclama la manutención de su hija a través de la abogada Ana Rosenfeld.

"Le ofrecí a su familia que hicieran una videollamada con el padre de Hanna para que él la viera. Yo no estuve, pero sé que Juan Manuel vio a su hija". G-plus

La relación de Estévez con el papá de la niña se quebró apenas nació la pequeña, cuando la actriz descubrió, como le comentó a Ciudad Magazine, "algunas cosas".

"Me quedé los tres meses para que Hannah pueda tener su documento, pero a mí se me vencía la visa de turista, así que me tenía que volver. Entonces me fui de Estados Unidos, creyendo que él se venía a los pocos días y la realidad es que nosotras nos volvimos y él nunca más vino acá", explicó en su momento.

Durísimo.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​