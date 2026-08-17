Cuando un limón o una naranja comienzan a desarrollar moho, lo habitual es que terminen en la basura. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a difundirse un truco casero que propone darles un segundo uso antes de descartarlos. La idea apunta a convertir esos cítricos en una herramienta para ayudar a combatir uno de los problemas más comunes de jardines y patios: la presencia de hormigas.

El metodo ganó popularidad en redes sociales por tratarse de una alternativa sencilla, económica y que evita el uso de insecticidas químicos. Aunque no se trata de un método infalible, quienes lo recomiendan aseguran que puede resultar útil en determinados casos, especialmente cuando las hormigas aparecen en espacios exteriores.

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La propuesta consiste en dejar un limón o una naranja con moho en remojo dentro de un recipiente con agua durante un período de entre 24 y 48 horas. Una vez transcurrido ese tiempo, se cuela la mezcla y el líquido obtenido se utiliza sobre los caminos por donde circulan las hormigas o cerca de los accesos a los hormigueros.

La explicación detrás de esta práctica está relacionada con el comportamiento de algunas especies, como las hormigas cortadoras de hojas. Estos insectos recolectan restos vegetales para cultivar un hongo que constituye su principal fuente de alimento. La teoría sostiene que incorporar un hongo diferente mediante el líquido elaborado con el cítrico enmohecido puede alterar ese cultivo y favorecer que la colonia abandone el lugar.

Limones con moho: para qué sirven y cómo usarlos para el cuidado del hogar. Foto: IA

No obstante, los especialistas advierten que la efectividad del método depende de diversos factores. El tipo de hormiga, el tamaño del hormiguero y las condiciones del terreno pueden influir en los resultados, por lo que no existe garantía de que funcione en todos los casos.

Cómo preparar el líquido con un limón o una naranja con moho

La preparación requiere pocos elementos y puede hacerse en pocos minutos. Solo hace falta colocar el cítrico con moho dentro de un recipiente con agua y dejarlo reposar entre uno y dos días. Durante ese tiempo, los hongos presentes en la fruta se dispersan en el líquido.

Luego se debe colar la preparación y conservar únicamente el agua resultante. Ese líquido será el que se aplique sobre los senderos por donde transitan las hormigas, alrededor de los hormigueros o en los sectores del jardín donde se detecte una mayor actividad.

Limones con moho: para qué sirven y cómo usarlos para el cuidado del hogar. Foto: IA

Los pasos son los siguientes:

Colocar un limón o una naranja con moho en un recipiente con agua.

Dejar reposar entre 24 y 48 horas.

Colar la mezcla y conservar solo el líquido.

Aplicarlo sobre los caminos de las hormigas o alrededor del hormiguero.

Utilizarlo únicamente en espacios exteriores.

Qué tener en cuenta antes de aplicar este método casero

Aunque se trata de una alternativa natural que evita el uso de productos químicos, eso no significa que pueda utilizarse sin cuidados. El principal error consiste en aplicar el preparado dentro de la vivienda o sobre superficies relacionadas con la preparación y conservación de alimentos.

Limones con moho: para qué sirven y cómo usarlos para el cuidado del hogar. Foto: IA

Como el líquido contiene hongos, no debe utilizarse sobre mesadas, cocinas, utensilios, alacenas ni otros espacios cerrados donde pueda representar un problema de higiene. Tampoco se recomienda manipularlo sin las precauciones básicas de limpieza.

Los lugares más apropiados para emplearlo son jardines, patios, macetas y senderos exteriores por donde circulan las hormigas. En esos ambientes puede convertirse en una alternativa puntual para intentar reducir su presencia sin recurrir a insecticidas convencionales.

Si la infestación es importante o el problema persiste, lo recomendable es recurrir a métodos de control específicos o consultar con un profesional en manejo de plagas, ya que este tipo de remedios caseros no reemplaza los tratamientos diseñados para eliminar colonias de gran tamaño.