Iron Maiden lo logró: después de medio siglo de himnos, giras épicas y una legión de fans que nunca bajó los brazos, la banda británica fue incorporada al Rock & Roll Hall of Fame 2026.

El reconocimiento llega en un momento clave, justo cuando el grupo se prepara para una nueva visita a Latinoamérica con su “Run For Your Lives World Tour”.

La noticia desató una verdadera revolución entre los fanáticos argentinos.

El show del 20 de octubre en Buenos Aires ya está completamente agotado, pero hay una buena noticia: Iron Maiden sumó una nueva y última fecha para el 21 de octubre. Será la última oportunidad para ver a la banda en vivo en esta gira histórica.

Foto: prensa Iron Maiden Por: JOHN McMURTRIE

Cómo conseguir entradas para Iron Maiden en Buenos Aires

Las entradas para el recital del 21 de octubre estarán disponibles exclusivamente a través de @livepassarg. Además, quienes sean clientes de @bbva_argentina podrán aprovechar la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés.

Foto: prensa Iron Maiden Por: JOHN McMURTRIE

Desde Move Concerts, la productora responsable de los shows en la región, celebraron el ingreso de Iron Maiden al Hall of Fame y destacaron el privilegio de acompañar a la banda en su historia latinoamericana. “Up the Irons”, fue el mensaje que compartieron junto al anuncio de la nueva fecha.

Foto: prensa Iron Maiden

Un reconocimiento que tardó, pero llegó

El ingreso de Iron Maiden al Rock & Roll Hall of Fame era un reclamo histórico de los fans y de la comunidad rockera. Con más de 50 años de trayectoria, la banda liderada por Bruce Dickinson y Steve Harris marcó a fuego la historia del heavy metal y dejó una huella imborrable en cada escenario que pisó.

Ahora, con el Hall of Fame en el bolsillo y una gira mundial en marcha, Iron Maiden vuelve a demostrar por qué es una leyenda viva del rock.