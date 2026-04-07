Mau y Ricky eligieron Buenos Aires para dar un paso inédito en su carrera: el dúo venezolano presentará en la Sala SinPiso de Palermo, el próximo 1 de mayo a las 21, su nuevo álbum en un formato íntimo y exclusivo, antes de que salga oficialmente en todas las plataformas.

La propuesta, bautizada como “Listening Experience”, ya fue un éxito rotundo en España, donde agotaron entradas en Barcelona, Valencia y Madrid.

Ahora, por primera vez, desembarcan con este formato en Latinoamérica y prometen una noche única para sus seguidores argentinos.

Una experiencia única para los fans

A diferencia de sus shows tradicionales, la “listening experience” invita a los fans a escuchar en vivo las canciones del nuevo disco —todavía sin nombre confirmado— antes de su lanzamiento mundial.

El evento tendrá un aforo limitado y un entorno especialmente diseñado para que la conexión entre los artistas y el público sea total.

Las entradas ya están a la venta a través de TicketFlash y se espera que se agoten rápidamente, como ocurrió en las fechas europeas.

El fenómeno Mau y Ricky: de Miami al mundo

Formados en 2011, los hermanos venezolanos radicados en Miami convirtieron su vínculo familiar en una fuerza musical imparable. Mau y Ricky fusionan reguetón y pop latino con naturalidad, y ya suman miles de millones de reproducciones, certificaciones de diamante y giras sold out en todo el mundo.

Además de sus propios hits, desde 2014 coescribieron éxitos globales como “Vente Pa’ Ca” (Ricky Martin & Maluma) y “Sin Pijama” (Becky G & Natti Natasha), esta última con 13 certificaciones de diamante y un lugar en la lista de Rolling Stone de las “100 Mejores Canciones de Reggaetón de Todos los Tiempos”.

Un nuevo capítulo en su carrera

Después de lanzar Hotel Caracas (2024), que les valió tres nominaciones a los Latin Grammy, y de experimentar con el EP LA LLAVE, Mau y Ricky abren ahora las puertas a una nueva etapa: un álbum inédito y una propuesta que busca redefinir sus propios límites.

La hermandad sigue siendo el motor de su música, empujándolos a romper barreras y sorprender a sus fans, canción tras canción.