Con apenas 20 años, la cantante y compositora venezolana Yarge se animó a dar un paso gigante en su carrera: el jueves 2 de abril, desde las 21 hs (hora argentina y chilena), lanzó “Desinterés”, un tema que explora el dolor de una relación no correspondida y marca el inicio de una nueva etapa artística.

La canción, disponible en todas las plataformas digitales, muestra el costado más íntimo y honesto de Yarge, que desde su habitación en Punto Fijo empezó a escribir canciones que hoy resuenan en toda Latinoamérica.

Una historia de desamor con el sello de Yarge

“Desinterés” es mucho más que un simple single: es una declaración de principios. La letra, compuesta por Yarge junto a su hermano Argenis Ruiz (también productor del tema), narra la historia de alguien que lo dio todo por amor y solo recibió indiferencia.

La producción, a cargo de Argenis Ruiz y Moisés Valera (quien también realizó el master), combina la sensibilidad de la artista con la potencia del pop, logrando un equilibrio entre introspección y fuerza que ya es marca registrada en su música.

Foto: prensa Yarge

Foto: prensa Yarge

Foto: prensa Yarge

El videoclip, dirigido por Alejandro Medici y filmado íntegramente en Lechería, Venezuela, acompaña el lanzamiento y refuerza la apuesta visual y emocional de esta nueva etapa.

Una voz que conecta con toda una generación

Yarge se ganó un lugar en la escena pop y urbana gracias a su capacidad para hablar de vulnerabilidad, identidad y presión emocional en un mundo hiperconectado. Sus letras, honestas y cercanas, la convirtieron en referente para miles de jóvenes que se ven reflejados en sus historias.

El crecimiento de su comunidad en Instagram, TikTok y YouTube es prueba de esa conexión. Su anterior hit, “He pasado por mucho”, superó los 2,2 millones de reproducciones en Spotify y se transformó en un himno para su público.

De Punto Fijo al mundo: la historia de Yarge

Nacida en Punto Fijo, Venezuela, Yarge empezó compartiendo covers en redes sociales y, poco a poco, fue construyendo un proyecto propio basado en letras íntimas y una interpretación sensible.

Junto a su hermano Argenis Ruiz, consolidó una identidad musical que la llevó a ser nominada en los Pepsi Music Awards en categorías como Artista Revelación y Canción Urbana del Año.

A lo largo de su carrera, colaboró con artistas como Micro TDH, Yami Safdie, Adso y Ramón Vega, y compartió escenario con figuras de la talla de Micro TDH y Lasso.

Un futuro prometedor para el pop latino

Con “Desinterés”, Yarge confirma que es una de las voces femeninas más prometedoras de su generación. Su música, nacida en la intimidad de su cuarto y amplificada por las redes, ya cruzó fronteras y conquistó a oyentes de toda la región.

La nueva etapa que inicia con este single promete seguir explorando emociones profundas y universales, siempre desde una mirada honesta y cercana.