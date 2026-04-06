La ciudad de Buenos Aires se prepara para una noche inolvidable: el sábado 25 de abril a las 21, la Edelweiss Orchestra desembarca en el Teatro Ópera On con “ABBA Sinfónico”, un espectáculo que promete emocionar a fanáticos y curiosos por igual.

Con 41 músicos en escena y bajo la dirección musical de Danny Nachajón, la orquesta propone un homenaje 100% en vivo a los grandes clásicos del legendario cuarteto sueco.

Nada de pistas ni proyecciones: el protagonismo será de la música, la orquesta y el público, en una experiencia sonora de alto impacto.

Un show pensado para cantar y vibrar con los clásicos de ABBA

El repertorio invita a revivir himnos como “Mamma Mia”, “Gimme! Gimme! Gimme!”, “The Winner Takes It All”, “Chiquitita”, “Waterloo” y “Dancing Queen”, entre otros. Las versiones, especialmente arregladas para orquesta, están pensadas para que el público cante de principio a fin y se deje llevar por la emoción.

La propuesta es diferente: no hay cantantes en escena. El show está diseñado para que la música de ABBA se viva desde la orquesta, con un formato dinámico y cercano, ideal tanto para los fanáticos de siempre como para quienes quieren descubrir al grupo desde otro lugar.

Foto: prensa ABBA sinfónico

La trayectoria de la Edelweiss Orchestra y su director

Aunque la Edelweiss Orchestra inició su camino en 2023, su crecimiento fue vertiginoso. Ya se presentó en salas como el Auditorio Belgrano, el Teatro Devoto y el Teatro Metro de La Plata, ganando cada vez más seguidores con su propuesta sinfónica.

Al frente está Danny Nachajón, músico uruguayo que arrancó su carrera en Montevideo en 1969 como solista en acordeón piano electrónica. Con el tiempo, Nachajón transformó su talento individual en proyectos colectivos como The Biggest Band, con la que realizó conciertos para el Ministerio de Cultura y numerosos eventos privados.

Foto: prensa ABBA sinfónico

Una cita imperdible para los amantes de la música

El sábado 25 de abril, el Teatro Ópera On será el escenario de una noche donde la música de ABBA sonará como nunca antes: en formato sinfónico, con la fuerza de una orquesta en vivo y la energía de un público listo para cantar y emocionarse.