El talentoso DJ y productor argentino Zagitar ha dado un paso más en su carrera con el lanzamiento de Essence, su primer EP en su nuevo sello Artnova Records.

Con el apoyo de grandes nombres de la música electrónica como Solomun y Max Styler, Essence ya comienza a resonar en los principales escenarios de electrónica del mundo, posicionando a Zagitar como uno de los artistas más prometedores de la escena internacional.

Desde sus inicios, Zagitar ha demostrado ser un artista con una visión sonora única y en constante evolución. Su vínculo con la música electrónica comenzó como un medio para expresar sus emociones, y a lo largo de los años ha logrado crear un lenguaje propio que lo ha colocado entre los nombres más respetados del circuito mundial.

Sus producciones, caracterizadas por un enfoque ritualista, han sido apoyadas por leyendas como Tale of Us, Adriatique, Artbat y Mathame, y su sonido ha sido aclamado tanto por críticos como por fanáticos.

A lo largo de su carrera, el DJ argentino ha logrado llevar su música a algunos de los templos más prestigiosos de la electrónica global Pacha Ibiza y Warung Brazil, consolidando su reputación como un artista capaz de crear experiencias sonoras únicas.

No cabe duda de que su presente es brillante y su nombre ya es sinónimo de calidad en los principales eventos de música electrónica, tanto en Argentina como en el resto de la región. De hecho, en el último mes, Zagitar ha sido parte del line-up de Ultra Buenos Aires, el festival de música electrónica más prestigioso de Latinoamérica.

La próxima parada en su ascendente carrera será el 21 de marzo, cuando se presente en Native Beach Cardales junto al DJ alemán Konstantin Sibold, una colaboración que promete ser una experiencia inolvidable para los asistentes.

Cada presentación de Zagitar es más que un set de DJ; es un viaje sonoro cuidadosamente diseñado, un puente entre lo íntimo y lo trascendente. Su enfoque ritualista convierte el sonido en una experiencia casi espiritual, donde cada nota se convierte en parte de un ritual.

A medida que continúa evolucionando, su compromiso con la música lo impulsa a explorar nuevas texturas, colaboraciones y dimensiones estéticas, sin perder nunca la esencia que lo define como artista.

Con Essence y su crecimiento imparable, Zagitar se reafirma como una de las figuras más importantes de la música electrónica argentina y mundial. Su capacidad para conectar emocionalmente con su audiencia y su dedicación al arte lo hacen un nombre a seguir muy de cerca en los próximos años.