TIMØ, la agrupación colombiana, vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse en Lollapalooza Argentina, en el Hipódromo de San Isidro, uno de los escenarios musicales más relevantes de la región.

Con esta presentación, la banda se convirtió en la agrupación colombiana más joven en presentarse en el festival.

Reconocidos por la cercanía de sus presentaciones en vivo, TIMØ interpretó un repertorio que recorrió algunos de los momentos más representativos de su carrera, combinando canciones de su álbum debut ‘Estemos Donde Estemos’ con temas de su más reciente proyecto, ‘Canto Pa’ No Llorar’.

TIMØ hace historia en Lollapalooza Argentina (Foto de prensa, Universal Music)

El show abrió con “Conquistar el Planeta”, una de las canciones más emblemáticas de su catálogo, y continuó con temas como “Pase lo que pase”, “No hay que llorar”, “215 Días” y “Salvavidas”.

A lo largo del concierto, el público también cantó junto a la banda canciones como “Juernes”, “Se siente así”, “Algo Diferente” y “Me gustas”, además de un momento especial con el mashup “Traguita / Llamado de Emergencia”.

Hacia el cierre, TIMØ presentó algunos de los temas que marcan esta nueva etapa de su carrera, incluyendo “Palabras”, “Vino Rosé”, “Quédate”, “Luz” y “Modo Melancólico”.

TIMØ hace historia en Lollapalooza Argentina (Foto de prensa, Universal Music)

Esta presentación en Lollapalooza Argentina marca un nuevo paso en el recorrido de la banda por los grandes escenarios de Latinoamérica, consolidando la conexión que han construido con sus fans a través de shows en vivo que invitan a cantar, emocionarse y compartir cada canción.

TIMØ continuará este recorrido por los grandes escenarios con su próxima presentación el 20 de marzo en el Festival Estéreo Picnic, donde se presentarán en el escenario Bosque Samsung Galaxy. Como parte de su participación en el festival, la banda también protagonizará una colaboración especial con la marca colombiana KOAJ, al convertirse en la imagen del merch oficial del festival de música más importante de Colombia.

Esta alianza conecta a TIMØ con la cultura del festival y con una nueva generación de fans que vive la música no solo desde el escenario, sino también como parte de su identidad y estilo.