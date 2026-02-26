El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 vivió una de sus noches más memorables con el triunfal regreso de Juanes.

Más de 17 años después de su última presentación, el ícono colombiano del rock/pop y ganador de 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMY volvió al escenario con un show cargado de energía y emoción, logrando una conexión absoluta con el público, que lo premió con Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, los máximos reconocimientos que otorga la audiencia viñamarina. El show de Juanes logro el peak de ratings online de Viña Del Mar.

Juanes. Foto de prensa Universal Music.

Juanes abrió la noche con una presentación histórica y, desde el primer acorde, deslumbró con un show potente, cercano y vibrante, reafirmando su lugar como uno de los artistas latinoamericanos más influyentes de las últimas décadas. Su paso por Viña estuvo lleno de sorpresas.

Juanes. Foto de prensa Universal Music.

Uno de los momentos más memorables fue la aparición de Mon Laferte para interpretar junto a Juanes el éxito “Fotografía”, un momento que desató el clamor del público en la Quinta Vergara y encendió las redes sociales.

Juanes. Foto de prensa Universal Music.

Sin duda, el momento de mayor emoción y conexión llegó cuando Juanes, completamente entregado a su público, bajó a la platea y, rodeado de fans, interpretó una versión acústica de “Para Tu Amor”.

La nostalgia y la intensidad del instante marcaron una interpretación que quedará en la historia del festival como uno de los momentos más íntimos y memorables del certamen.

La ovación fue total y sostenida. La Quinta Vergara vibró con fuerza, reconociendo no solo su impecable desempeño musical, sino también su carisma, cercanía y autenticidad, sellando una noche redonda con la entrega de Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, en una de las postales más potentes del Festival de Viña del Mar 2026.

Con este regreso histórico, Juanes no solo reafirmó su vínculo con el público chileno, sino que marcó uno de los grandes hitos del festival, demostrando que su música sigue evolucionando sin perder esencia y que su legado en la historia de la música latina continúa creciendo con fuerza, emoción y absoluta vigencia.