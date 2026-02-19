El ícono 29 veces ganador del GRAMMY® y Latin GRAMMY® Juanes, anunció su Juanes World Tour 2026, con más de 50 fechas a nivel global y una gira de 29 fechas por Estados Unidos, destacando al artista recientemente nombrado “El principal artista latino de rock/pop del siglo XXI” por Billboard.

Promocionada por Live Nation, la gira por Norteamérica comienza el 3 de septiembre en Orlando y se extiende hasta octubre, con paradas en importantes ciudades del país como Nashville, Boston, Los Ángeles, Miami y muchas más.

Con 20 mil millones de reproducciones musicales en su carrera, 17 canciones #1 y un amplio reconocimiento como uno de los mejores artistas en vivo de la música latina, la gira de Juanes será un evento imperdible, lleno de una abundancia de clásicos queridos y estrenos en vivo de la nueva música de su muy esperado próximo álbum ‘JuanesTeban.’

Un álbum conceptual coproducido por Nico Cotton y Juanes, ‘JuanesTeban’ se desarrolla en torno a la idea de la dualidad, ya que Juanes explora el sonido tanto de la oscuridad como de la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal, con letras de optimismo y alegría inspiradores, y de vulnerabilidad emocional: las dos caras opuestas del mismo artista profundamente humano, que coexisten y se complementan.

Juanes es un cantante cercano y accesible conocido en todo el mundo. Teban es su alter ego intrépido, que nunca teme expresar las verdades emocionales más profundas.

Foto de prensa.

MÁS SOBRE JUANES Y SU GIRA

Tras haber realizado recientemente dos presentaciones principales en festivales en Puerto Rico y Barranquilla, JUANES se presentará próximamente como artista principal en los famosos festivales Viña del Mar (25 de febrero) y Vive Latino (14 de marzo), además de un show individual el 1 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, ya totalmente agotado.

A partir de ahí, el Juanes World Tour 2026 incluirá shows individuales adicionales en México (Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí), una visita a un festival en Costa Rica, un regreso a Europa, una extensa gira de 29 fechas visitando arenas y teatros de gran capacidad en Norteamérica, y un esperado show de regreso a casa en Bogotá en el Movistar Arena el 20 de noviembre (ver fechas abajo).

Todos los shows individuales del Juanes World Tour 2026 contarán con una nueva presentación musical y visual distintiva, explorando el concepto introspectivo de dualidad de las canciones y los visuales del álbum ‘JuanesTeban.’

BOLETOS: Los boletos estarán disponibles iniciando con una preventa Citi (detalles abajo) iniciando el jueves 19 de febrero a las 10 AM hora local. Preventas adicionales se llevarán a cabo durante el día antes de la venta general que inicia el viernes 20 de febrero a las 10 AM hora local en Juanes.net.

PREVENTA: Citi es la tarjeta oficial del Juanes World Tour 2026. Los tarjetahabientes Citi tendrán acceso a la preventa iniciando el jueves 19 de febrero a las 10 AM hora local, hasta las 10 PM hora local a través del programa Citi Entertainment.

El 19 de febrero, Juanes también recibirá el “Premio Lo Nuestro a la Excelencia” durante la entrega anual de Premio Lo Nuestro de Univision. Además, este año, Juanes ha obtenido dos nominaciones adicionales a Premio Lo Nuestro en las categorías: Artista Pop Masculino del Año y Canción Pop/Rock del Año por el primer sencillo de su álbum, “Una Noche Contigo”, alcanzando así un impresionante total de 48 nominaciones a lo largo de su carrera.