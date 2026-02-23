Sin Bandera inició Escenas Tour en 2026 con dos noches absolutamente agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde miles de personas celebraron junto a ellos el lanzamiento de su nuevo álbum, además de los éxitos que han marcado a todas las generaciones por más de 25 años.

Sin Bandera en Buenos Aires (Foto de prensa)

Con un inesperado anuncio, Sin Bandera confirmó oficialmente una nueva y muy especial fecha para regresar al país: el 27 de febrero de 2027 volverán a Buenos Aires para cerrar su gira internacional.

Las entradas ya están a la venta a través de la página oficial de Movistar Arena. La noticia fue revelada en vivo durante el show y desató una ovación inmediata del público.

Sin Bandera en Buenos Aires (Foto de prensa)

“El 27 de febrero cerraremos nuestra gira aquí, no hay mejor lugar, muchas gracias”, expresaron Leonel García y Noel Schajris, confirmando que el último capítulo del tour mundial tendrá lugar en el país que los acompañó desde sus comienzos.

El anuncio no solo marcó un momento emotivo del fin de semana, sino que convierte a Argentina en el punto final de una gira internacional que celebra su historia, su presente y el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Escenas.

A esa emoción se sumó otra gran noticia para el público del interior: debido a la enorme demanda, el dúo anunció también una nueva fecha en Córdoba el 25 de febrero en el Quality Arena, ampliando su paso por el país antes del gran cierre.

De esta manera, la provincia volverá a ser parte de una gira que viene convocando multitudes y reafirma el vínculo especial que Sin Bandera mantiene con el público argentino.

Sin Bandera en Buenos Aires (Foto de prensa)

El Escenas Tour propone un show tan íntimo como contundente, donde cada canción se transforma en una historia compartida. Con una puesta en escena elegante y un diseño sonoro especialmente cuidado, el espectáculo recorre los grandes clásicos que marcaron generaciones —como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Que lloro” y “Mientes tan bien”— junto a las nuevas composiciones de Escenas, entre ellas “Qué culpa tiene ella?” y “Nunca”, que ya comienzan a ocupar un lugar propio en el corazón del público.

La combinación de nostalgia, celebración y madurez artística construye una experiencia profunda y emotiva, confirmando que Sin Bandera no solo repasa su historia, sino que continúa escribiéndola en cada escenario.

La gira recorrerá distintos escenarios de América Latina y Estados Unidos, celebrando 25 años de canciones que definieron historias de amor en todo el continente. Pero desde el inicio hubo una decisión clara: comenzar en Argentina y cerrar aquí esta etapa internacional.

Un círculo perfecto que reafirma el vínculo inquebrantable entre el dúo y el público que los acompañó desde sus primeros pasos, y que volverá a ser protagonista del último acorde del Escenas Tour.