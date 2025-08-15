El dúo romántico más querido de Latinoamérica, Sin Bandera, se prepara para conmemorar sus 25 años de trayectoria con nueva música y una gira internacional.

El “Escenas Tour” comenzará en febrero de 2026 y tendrá su primera parada en Argentina el 14 de febrero —en el Movistar Arena de Buenos Aires, en pleno Día de los Enamorados— para luego recorrer otras ciudades del país y Paraguay.

Fechas de Sin Bandera en Argentina y Paraguay – Escenas Tour 2026

14 de febrero – Movistar Arena, Buenos Aires

16 de febrero – Anfiteatro, Rosario

18 de febrero – Arena Maipú, Mendoza

19 de febrero – Quality Arena, Córdoba

21 de febrero – SND Arena, Asunción (Paraguay)

🎟 Entradas: Preventa exclusiva para clientes Banco Galicia el lunes 18 de agosto a las 13:00 hs. Venta general desde el martes 19 de agosto a las 13:00 hs a través del portal de Movistar Arena.

Un show para revivir grandes clásicos y descubrir nueva música

Conocidos por éxitos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Que lloro”, “Mientes tan bien” o “Suelta mi mano”, Leonel García y Noel Schajris ofrecerán un espectáculo íntimo, emotivo y cargado de nostalgia, donde también presentarán las canciones de su próximo álbum “Escenas”, cuyo primer sencillo verá la luz a finales de 2025.

El concierto será una oportunidad única para celebrar junto a Sin Bandera una historia musical que comenzó con su álbum homónimo de 2001, disco que redefinió la balada romántica y los catapultó al estrellato internacional.

25 años de éxitos

Ganadores de dos Latin Grammy, con seis álbumes de estudio y más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, el dúo argentino-mexicano ha conquistado escenarios en toda América. Su última gira, Frecuencia Tour, reunió a miles de fans en más de 80 presentaciones a lo largo del continente.

Actualmente, trabajan en los últimos detalles de Escenas, su séptimo álbum, que promete letras profundas, melodías cautivadoras y la inigualable química vocal que los ha convertido en leyendas del pop latino.