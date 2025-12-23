Leire Martínez, la voz que marcó una época en La Oreja de Van Gogh, anunció su regreso a la Argentina con una gira que la llevará por Neuquén, Buenos Aires, Rosario y Córdoba en mayo de 2026.

Esta vez, la artista española se presentará en solitario, en el marco del Aquella Niña Tour, para celebrar el lanzamiento de su esperado álbum debut, “Historias de aquella niña”.

La gira será la primera oportunidad para que los fans argentinos disfruten de Leire en su faceta solista, después de años de acompañarla en su paso por la icónica banda pop.

El tour promete un viaje musical cargado de emociones, donde el pasado y el presente se entrelazan en cada canción.

Foto: prensa Leire Martínez

Un show que une recuerdos y nuevos comienzos

En cada una de las fechas, Leire Martínez presentará en vivo las canciones de su nuevo disco, que verá la luz el 20 de febrero de 2026 bajo el sello Sony Music.

Pero eso no es todo: la artista también preparó versiones renovadas de los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh, seleccionados y reinterpretados especialmente para esta gira.

“Lo que durante una época fue algo que daba por sentado, ahora supone uno de los retos más grandes de mi carrera en solitario. Volver con mi directo a EEUU y Latinoamérica. Lugares que han acabado siendo hogar para mí, tan lejos del mío propio, y que durante años me han hecho sentir tan querida”, expresó Leire, emocionada por el reencuentro con su público de este lado del Atlántico.

La cantante destacó la importancia de volver a mirar a los ojos a sus fans y compartir nuevas canciones: “Poder reencontrarme con vosotros, volver a mirarnos a los ojos y cantar juntos será un inmenso placer. La sensación de hacerlo además con mi nuevo trabajo y ver cómo se sienten esas canciones entre vosotros será algo mágico para mí”.

Foto: prensa Leire Martínez

Fechas, ciudades y venta de entradas

El Aquella Niña Tour tendrá cuatro paradas en la Argentina:

4 de mayo – Neuquén – Auditorio Casino Magic

7 de mayo – Buenos Aires – Gran Rex

8 de mayo – Rosario – Bioceres Arena

9 de mayo – Córdoba – Quality Espacio

Las entradas ya están a la venta a través de TuEntrada.com y en la web oficial de la artista: leiremartinez.com.

Un reencuentro esperado por los fans argentinos

Para Leire, volver a la Argentina significa mucho más que una gira: es la posibilidad de celebrar la vida y la música junto a quienes la acompañaron desde siempre.

“Feliz por volver a tener la oportunidad y agradecida por volver a celebrar la vida y la música junto a todos los que queráis acompañarme”, cerró la cantante.

El tour promete ser una fiesta de emociones, recuerdos y nuevas historias. Los fans ya cuentan los días para volver a cantar con Leire, esta vez, en su versión más personal.