El jueves 11, Hana Fox le puso calor a la noche porteña con el lanzamiento de su primer mixtape, “Zorritas en Bikini”.

La artista reunió a amigos, músicos y fans en un evento que fue puro disfrute: hubo pool party, proyección de videoclips y un show en vivo que marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera.

La fiesta tuvo de todo. Entre risas, tragos y chapuzones, los invitados se sumergieron en el universo creativo de Hana, que no dejó pasar la oportunidad de mostrar su costado más auténtico y desinhibido.

La noche tuvo como host a Valen Rizzuti, que aportó su impronta y mantuvo la energía bien arriba durante toda la velada.

Un show íntimo y dos estrenos que hicieron vibrar a todos

En medio de la celebración, Hana Fox sorprendió con una interpretación en vivo de dos de sus nuevas canciones: “chiki,chiki” y “hola wachito”.

Con su voz y su presencia, dejó en claro por qué es una de las promesas más fuertes de la escena musical actual.

El público acompañó cada tema con entusiasmo y no faltaron los aplausos ni los videos para las redes.

La proyección de los videoclips que acompañan el mixtape sumó un plus visual a la experiencia, mostrando la creatividad y el estilo único de la artista.

“Zorritas en Bikini”: el EP que promete ser la banda sonora del verano

El mixtape, compuesto por seis canciones, es una invitación a disfrutar del placer femenino con humor, ironía y mucha libertad. Hana Fox fusiona cumbia argentina, reggaetón playero, pop electrónico y bachata distorsionada en un combo explosivo que invita a bailar y dejarse llevar.

Setlist de “Zorritas en Bikini”:

Hola Wachito Chiki Chiki Bachata para un Feo Bailando Te Olvidé Pe Rre Ito Internet

En palabras de la propia artista, “Zorritas en Bikini” es una fantasía costera donde las chicas llevan la delantera, los varones se confunden y la fiesta nunca se detiene. Las letras ardientes y los ritmos pegadizos celebran la libertad, el goce y la diversión sin prejuicios.

Un mensaje para todas las “zorras felices”

Este EP está dedicado a todas las que ríen, gozan, bailan y hacen lo que quieren. Hana Fox invita a dejarse llevar por el ritmo del verano y a celebrar la libertad de ser una misma, con desparpajo y alegría.

Con este lanzamiento, la artista deja en claro que su pasión por la música es contagiosa y que esto es solo el comienzo de un viaje lleno de fiesta, creatividad y empoderamiento.