El jueves 11, Hana Fox le puso calor a la noche porteña con el lanzamiento de su primer mixtape, “Zorritas en Bikini”.
La artista reunió a amigos, músicos y fans en un evento que fue puro disfrute: hubo pool party, proyección de videoclips y un show en vivo que marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera.
La fiesta tuvo de todo. Entre risas, tragos y chapuzones, los invitados se sumergieron en el universo creativo de Hana, que no dejó pasar la oportunidad de mostrar su costado más auténtico y desinhibido.
La noche tuvo como host a Valen Rizzuti, que aportó su impronta y mantuvo la energía bien arriba durante toda la velada.
Un show íntimo y dos estrenos que hicieron vibrar a todos
En medio de la celebración, Hana Fox sorprendió con una interpretación en vivo de dos de sus nuevas canciones: “chiki,chiki” y “hola wachito”.
Con su voz y su presencia, dejó en claro por qué es una de las promesas más fuertes de la escena musical actual.
El público acompañó cada tema con entusiasmo y no faltaron los aplausos ni los videos para las redes.
La proyección de los videoclips que acompañan el mixtape sumó un plus visual a la experiencia, mostrando la creatividad y el estilo único de la artista.
“Zorritas en Bikini”: el EP que promete ser la banda sonora del verano
El mixtape, compuesto por seis canciones, es una invitación a disfrutar del placer femenino con humor, ironía y mucha libertad. Hana Fox fusiona cumbia argentina, reggaetón playero, pop electrónico y bachata distorsionada en un combo explosivo que invita a bailar y dejarse llevar.
Setlist de “Zorritas en Bikini”:
- Hola Wachito
- Chiki Chiki
- Bachata para un Feo
- Bailando Te Olvidé
- Pe Rre Ito
- Internet
En palabras de la propia artista, “Zorritas en Bikini” es una fantasía costera donde las chicas llevan la delantera, los varones se confunden y la fiesta nunca se detiene. Las letras ardientes y los ritmos pegadizos celebran la libertad, el goce y la diversión sin prejuicios.
Un mensaje para todas las “zorras felices”
Este EP está dedicado a todas las que ríen, gozan, bailan y hacen lo que quieren. Hana Fox invita a dejarse llevar por el ritmo del verano y a celebrar la libertad de ser una misma, con desparpajo y alegría.
Con este lanzamiento, la artista deja en claro que su pasión por la música es contagiosa y que esto es solo el comienzo de un viaje lleno de fiesta, creatividad y empoderamiento.