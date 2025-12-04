Punta del Este vuelve a colocarse en el centro del mapa cultural con una apertura de temporada que promete marcar un antes y un después. El próximo 27 de diciembre, dos DJs referentes absolutos del sonido melódico, Colyn e Innellea, compartirán cabina en Open Park en un set back-to-back exclusivo, una pieza de colección dentro del circuito global del melodic techno.

No se trata de un encuentro más. Cada vez que ambos artistas unen fuerzas, la combinación de la vanguardia europea con la energía del público latinoamericano se convierte en un espectáculo inolvidable. Su última aparición conjunta en Sudamérica fue durante el festival ULTRA Buenos Aires, donde brindaron un show épico que aún resuena entre los fanáticos.

Desde entonces, Colyn, DJ Holandés, agotó entradas en Mandarine Tent e Innellea , DJ Alemán , hizo lo propio en su próxima fecha porteña. A nivel internacional, este formato B2B solo se ha visto en escenarios de culto como UNVRS y Burning Man, lo que vuelve a Punta del Este testigo de un verdadero privilegio.

Ubicado en La Barra, Open Park se consolidó como uno de los epicentros musicales más influyentes del verano esteño. Su propuesta combina curaduría artística, ambiente natural y una estética de producción que lo transforman en una experiencia integral, muy valorada por el público local y por los miles de turistas que llegan desde la región.

La temporada 2025/2026 se proyecta como una de las más fuertes de su historia. La agenda musical se convierte así en un motor clave para el turismo, extendiendo la actividad más allá de la clásica franja de enero y potenciando la llegada de viajeros argentinos, brasileños y de otros puntos de Sudamérica.

A la expectativa por el B2B entre Colyn e Innellea se suma otro evento de peso: el regreso de Solomun después de seis años. El 29 de diciembre, el ícono de la electrónica mundial subirá a escena con un show que promete ser uno de los highlights del verano.

El regreso ocurre en un momento de máxima vigencia para el artista, quien en 2025 relanzó su sello discográfico Love Recycled, plataforma donde reinterpreta clásicos del disco y del house, reafirma su mirada contemporánea sobre la música y su capacidad para conectar generaciones.

La propuesta artística de Punta del Este convive este verano con una fuerte actividad del otro lado del Río de la Plata. La costa argentina, con sus tradicionales amaneceres en Mar del Plata y la llegada de DJs internacionales, vive también un período de enorme movimiento. Esa doble oferta fortalece el intercambio entre ambos países y consolida un corredor cultural y turístico que crece cada año