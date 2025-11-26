Air Supply, el legendario dúo británico-australiano formado por Graham Russell y Russell Hitchcock, eligió Buenos Aires para celebrar sus 50 años de carrera con un show que promete emoción y nostalgia.

La cita será el martes 12 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex, donde los fans podrán revivir los clásicos que hicieron historia.

Desde su primer encuentro en 1975, cuando se conocieron en la producción australiana de Jesucristo Superstar, Russell y Hitchcock no pararon de conquistar escenarios.

Con más de 5.000 conciertos en todo el mundo y más de 20 millones de discos vendidos, Air Supply se ganó un lugar en el corazón de varias generaciones.

Foto: prensa Air Supply

Un repertorio de himnos románticos y récords históricos

El show en el Gran Rex será una oportunidad única para escuchar en vivo temas como “All Out of Love”, “Lost in Love”, “Making Love Out of Nothing At All”, “The One That You Love” y “Here I Am”.

Estas canciones no solo son himnos de la balada pop, sino que también llevaron al dúo a igualar a The Beatles con cinco singles consecutivos en el Top 5 de los rankings internacionales.

A lo largo de su carrera, Air Supply fue pionero: fue la primera banda occidental en girar por China y en 2005 tocó ante más de 175.000 personas en Cuba, marcando un récord histórico.

Su música sigue sonando en radios de todo el mundo y suma millones de reproducciones.

Medio siglo de música, amistad y nuevos proyectos

La formación actual se completa con Aaron McLain en dirección musical y guitarra, Mirko Tessandori en teclados, Pavel Valdman en batería y Doug Gild en bajo. Juntos, mantienen la energía y la magia que los caracteriza desde hace cinco décadas.

El 50th Anniversary Tour no solo repasa los grandes éxitos, sino que también anticipa nuevos proyectos: un biopic titulado All Out of Love: The Air Supply Story, un musical de Broadway basado en sus canciones, una autobiografía conjunta y el próximo álbum de estudio, A Matter of Time.

Entradas y detalles del show

El recital de Air Supply en Buenos Aires será el martes 12 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857). Las entradas ya están a la venta a través de TuEntrada.com.

Una noche para emocionarse, cantar y revivir una historia que sigue sumando capítulos. El público argentino tendrá la chance de ser parte de un festejo único junto a una de las bandas más queridas del pop romántico.