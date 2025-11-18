Después de diez años, el artista multi-GRAMMY Jason Mraz confirma su regreso a Buenos Aires. El reconocido cantante y compositor estadounidense se presentará el 27 de febrero de 2026 en el Teatro Gran Rex, como parte de su gira sudamericana 2026, una de las más esperadas por sus fans en la región. El show será producido por DF Entertainment.

Jason Mraz en Buenos Aires 2026: cuándo y dónde comprar entradas

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 19 de noviembre a las 12:00, exclusivamente a través de Tuentrada.com, y podrán adquirirse con todos los medios de pago.Se espera una alta demanda debido a la larga ausencia del artista en la región y al formato íntimo del espectáculo.

Un regreso esperado: qué puede esperar el público argentino

Con más de 20 años de trayectoria, millones de seguidores y éxitos globales como “I’m Yours” e “I Won’t Give Up”, Jason Mraz llegará a Buenos Aires con un setlist retrospectivo, acompañado por banda completa.El formato de show en el Gran Rex promete una noche íntima, emocional y con la conexión cercana que caracteriza al artista.

El mensaje de Jason Mraz a sus fans de Sudamérica

“Es una alegría y un verdadero privilegio regresar a Sudamérica y México después de tantos años”, expresó Mraz.“Los fans de estas regiones siempre compartieron sus corazones con una pasión única. Me honra poder volver y celebrar nuestra conexión una vez más”.

Jason Mraz en Argentina 2026

Fecha: 27 de febrero

Lugar: Teatro Gran Rex

Entradas: Disponibles desde el 19 de noviembre a las 12 horas por Tuentrada.com

Medios de pago: Todos