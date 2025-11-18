Fito Páez prepara dos noches especiales en el Movistar Arena, donde reunirá los grandes himnos de su carrera en una celebración junto a su público que promete emocionar.
El legendario artista fue recientemente reconocido con dos Latin Grammy a Mejor Canción de Rock por “Sale el Sol” y Mejor Álbum de Rock por “Novela”.
El tour marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.
Luego de un año consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerrará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista se embarca ahora en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.
SALE EL SOL TOUR 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas.
Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.
En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.
El regreso al escenario porteño promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.Más que una gira, SALE EL SOL es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.
SALE EL SOL TOUR 2026:
19 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!
20 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡NUEVA FECHA!
15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina.
17 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina.
