Mon Laferte regresa a la Argentina en 2026 como parte de su gira internacional Femme Fatale Tour. La artista promete una noche inolvidable en el Movistar Arena de Buenos Aires el 21 de mayo de 2026.

Con una puesta en escena renovada y un repertorio que recorrerá toda su carrera, Mon Laferte deleitará al público con sus grandes éxitos, temas de sus primeros discos y canciones de su nuevo álbum Femme Fatale.

Rock, punk, bolero y pop se encontrarán en un show que celebra la diversidad musical y la autenticidad que caracterizan a la artista.

Entradas para Mon Laferte en Argentina 2026

Las entradas para Mon Laferte en el Movistar Arena estarán disponibles a partir del jueves 13 de noviembre a las 16 h en el sitio oficial del Movistar Arena.

Así es Femme Fatale, el nuevo álbum de Mon Laferte

Mon Laferte. Foto: prensa

Compuesto por 14 canciones, Femme Fatale explora un universo sonoro donde el pop alternativo y el jazz se entrelazan para crear una experiencia íntima, elegante y profundamente emocional.

Entre los sencillos destacados del disco se encuentran “Esto Es Amor”, junto a Conociendo Rusia, y “La Tirana”, en colaboración con Nathy Peluso.

Mon Laferte. Foto: prensa

Además, el álbum incluye colaboraciones inéditas con Tiago Iorc, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada, quienes acompañan a Mon en el tema “My One And Only Love”.



