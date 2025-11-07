Coti presenta una nueva versión de su hit “Últimamente”. Producido por el artista junto a Matias Sorokin, en está ocasión presenta a Francisco Charco (de Cruzando el Charco) para re-versionar uno de sus grandes éxitos perteneciente a su álbum “Gatos y Palomas” (2007).

Hace unas semanas, el cantante y compositor había adelantado unas imágenes con Fran, en dónde lo invitaba a formar parte de su show en vivo. Pero lo que resultó fue realmente esta gran colaboración juntos. “Esta letra me da vueltas desde que la escribí. Y siempre toma nuevo valor y significado. Renovado. Hoy más que nunca. Ojalá les pase lo mismo que a mí”, comentó Coti en su posteo anunciando la canción.

Sin embargo, esta no es la única vez que ambos artistas trabajan juntos: en 2020 presentaron “Tu Nombre” en colaboración, siendo esto una continuación de esa amistad y unión musical. “Doble felicidad compartirla con mi gran amigo”, describe Coti.

Ultimamente, lo nuevo de Coti y Fran (Foto: Universal Music)

Siguiendo con su último proyecto de colaboraciones, “Últimamente” llega tras los lanzamientos de “Dónde Están Corazón” junto a Valentino Merlo, “Tu Nombre” junto a Yami Safdie y “Te Quise Tanto” junto a Miranda!

Para esta nueva versión de “Últimamente”, contaron con la dirección de Lucas Güimil para el videoclip, donde se muestra a ambos artistas interpretando este gran éxito que trasciende generaciones de músicos y públicos.

MIRÁ EL VIDEO OFICIAL ACÁ

Además de este gran proyecto de colaboraciones, Coti se encuentra con un trabajo activo y en el desarrollo final de un nuevo proyecto que pronto estará viendo la luz.

El 7 de diciembre se presentará en el Teatro Gran Rex en el marco de su gira “COTI TOUR 2025”, donde estará repasando sus grandes éxitos junto a grandes sorpresas. Las entradas ya se encuentran disponibles vía Tu Entrada.

COTI TOUR 2025 – PRÓXIMAS FECHAS

Argentina

07 de noviembre – Teatro Gran Rex, Buenos Aires

08 de noviembre – Teatro Astengo, Rosario

09 de noviembre – Teatro Ópera, La Plata

21 de noviembre – Teatro Gran Odeón, Concordia

22 de noviembre – Sala ATE, Santa Fe

20 de diciembre – Monte Maíz, Córdoba

México

13 de noviembre – Foro La Paz, CDMX

14 de noviembre – Cuerda Cultura, Guadalajara

15 de noviembre – Salón Laja, León

España