Después de una larga espera, Fabio Alberti volvió a hacer lo que mejor sabe: hacer reír. El 12 de abril, pasadas las 22 horas, el actor debutó con su nuevo espectáculo “La Apocalipsis Existe”, marcando el esperado regreso teatral de Peperino Pomoro, el mártir que le dio vida a uno de los personajes más delirantes y recordados de la televisión nacional.

La cita fue en el Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857), donde el público colmó la sala y se entregó desde el primer minuto a una catarata de humor absurdo, fiel al estilo que convirtió a Alberti en un referente. Risas constantes, aplausos y complicidad marcaron una noche que tuvo de todo.

Basado en el universo de Cha Cha Cha, el show no solo trajo de vuelta a Peperino Pomoro, sino que también permitió disfrutar de otros clásicos personajes del actor -como Beto Tony- en una especie de revival que mezcló nostalgia con material completamente nuevo.

La producción, a cargo de Giuliano Bacchi, apostó fuerte por este regreso que ya promete convertirse en uno de los planes más elegidos del mes. Las funciones serán todos los domingos de abril, y las entradas pueden conseguirse en boletería o a través de PlateaNet.

Como broche de oro, al finalizar la función, Alberti se mostró visiblemente emocionado: agradeció al público por el acompañamiento, a su equipo de producción y celebró el reencuentro con el teatro en una noche que tuvo todos los condimentos.

Fabio Alberti. Por: Tomas Morrison

Además de los espectadores que no quisieron perderse este espectáculo, varias celebridades dijeron presente como: Betiana Blum, Nito Artaza y Lito Ming y Alacrán. Un regreso explosivo, con sala llena y carcajadas aseguradas.

¡Un plan imperdible!