Este diciembre llega un verdadero regalo de Navidad: una noche para disfrutar del inconfundible humor de los artistas que marcaron a generaciones. Alfredo Casero, Fabio Alberti y Alacrán se reúnen para despedirse con un espectáculo especial que celebra el espíritu festivo y el legado de un clásico indiscutido.

Tras una temporada arrolladora en la Avenida Corrientes, con localidades totalmente agotadas y una repercusión viral sin precedentes, CHA CHA CHA —el fenómeno que transformó el humor argentino— ofrece su presentación final el 15 de diciembre, en el Movistar Arena.

Se trata de un verdadero recital humorístico, una Navidad llevada al extremo y un acontecimiento cultural único. Por primera y única vez, CHA CHA CHA se presentará en el Movistar Arena con un megaevento festivo, provocador y profundamente emotivo.

Entradas Cha Cha Cha Especial Navidad

Las entradas están a la venta exclusivamente en el portal de Movistar Arena.

Un elenco estelar y una producción de gran envergadura

El show estará encabezado por las tres figuras que redefinieron el humor televisivo de los años ’90: Alfredo Casero, Fabio Alberti y Alacrán.

A ellos se suma un destacado equipo de artistas que brillan en cada presentación: Romina Sznaider, Lito Ming, Diego Rivas, Leo Rá, Alejandra Galitis, Flavio González y Javier Bacchetta.

Además, estará presente Halibour Fiberglass Sereneiders, la banda en vivo integrada por Casero junto a músicos excepcionales. Este grupo fusiona elementos teatrales y musicales en composiciones tan intensas como visualmente sorprendentes.

Así será Cha Cha Cha Especial Navidad

Personajes icónicos como Juan Carlos Batman, Peperino Pomoro, Boluda Total, La Madre Judía, El Ratón Juan Carlos, Manuk y muchos más regresan renovados para un escenario de máxima escala.

Con pantallas LED de gran formato, proyecciones exclusivas, una escenografía navideña monumental, efectos especiales, participación del público y una dinámica escénica propia de un recital de rock, CHA CHA CHA promete una experiencia vivencial total.