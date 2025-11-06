Después de tres años sin publicar canciones inéditas, Pablo Alborán vuelve a escena con su esperado nuevo álbum, “KM0”, una producción con 14 temas y colaboraciones internacionales que marcan una nueva etapa en su carrera y se publica este viernes 7 de noviembre.

El artista describe este trabajo como profundamente personal y renovador:

“Vengo con un disco lleno de canciones, con una gira, con una serie... un año muy movido, pero estoy muy feliz de estar aquí otra vez”.

Pablo Alboran. Foto: prensa

El significado de KM0: un renacer personal y artístico

El título del disco tiene un valor especial para Alborán. Nace tras un momento difícil en su vida familiar, marcado por la enfermedad y la posterior recuperación gracias a un trasplante de médula.

“KM0 es un disco que viene después de un momento muy frágil en mi vida... gracias a un trasplante de médula hemos conocido la curación, que es algo que te cambia la vida”, confiesa el cantante.

Inspirado por esta experiencia, Pablo Alborán defiende la sanidad pública y promueve la donación, causas que se reflejan en la sensibilidad y profundidad de sus nuevas canciones.

Una experiencia única en Buenos Aires: el bus de KM0

Video: Pre escucha exclusiva del nuevo disco de Pablo Alborán en Buenos Aires

Los fans de Pablo Alborán se subieron a un bus para vivir una experiencia inolvidable.El viaje comenzó en el Congreso de la Nación, el KM0 de Argentina.

En palabras del propio Alborán: “KM0 es volver a hacer las cosas como si fueran la primera vez”.

Pablo Alboran. Foto: prensa

Durante una pre-escucha exclusiva con fans, influencers y medios, se vivió una jornada llena de emoción, música y energía positiva.

Pablo Alborán en Argentina 2025 – KM0 Global Tour

El cantautor español regresa a los escenarios con su nuevo disco y gira mundial “KM0 Global Tour 2025”, que lo traerá nuevamente a la Argentina.

5 de marzo – Movistar Arena, Buenos Aires

7 de marzo – Quality Arena, Córdoba

Entradas para Pablo Alborán en Argentina

Buenos Aires: página de Movistar Arena

Córdoba: Ticketek

6 cuotas sin interés con Santander y American Express.