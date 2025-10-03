Pablo Alborán volvió a sorprender a sus fans y esta vez lo hizo de la mano de Luan Santana, uno de los artistas más populares de Brasil.

Juntos lanzaron “¿Qué tal te va?”, una canción que promete convertirse en uno de los grandes hits del año y que ya se perfila como favorita entre los seguidores de ambos músicos.

El tema, que forma parte del próximo disco de Alborán, “KM0”, es una balada nostálgica, con una producción moderna y vibrante a cargo del propio artista malagueño.

Foto: prensa

La colaboración con Santana le suma un toque especial y potencia la emoción de la letra, que habla de reencuentros, recuerdos y sentimientos a flor de piel.

Un videoclip con sabor a reencuentro

El videoclip oficial de “¿Qué tal te va?” se grabó en Lisboa, durante el show que Luan Santana dio el 23 de agosto.

Allí, Alborán se subió al escenario para compartir con el brasileño este estreno en vivo, en una noche que quedará en la memoria de los fans.

La química entre ambos artistas quedó registrada en imágenes que ya recorren las redes sociales y plataformas digitales, donde el video suma miles de reproducciones en pocas horas.

Foto: prensa

El lanzamiento de “KM0” y una gira que promete

El lanzamiento de la preventa de “KM0” y de las entradas para la nueva gira de Pablo Alborán fue todo un evento: más de 15.000 personas se acercaron a la Puerta del Sol de Madrid para un showcase multitudinario, mientras que otros 100.000 espectadores siguieron el show en vivo por TikTok LIVE.

En ese escenario, Alborán presentó en exclusiva canciones como “Vámonos de aquí” y “Mis 36”, un tema inédito y muy personal que ya está disponible en plataformas. Además, no faltaron clásicos como “Saturno”, que hicieron vibrar a los presentes.

“KM0” es el séptimo álbum de estudio del español y, según él mismo contó, es el disco más honesto y diverso de su carrera.

El tracklist incluye canciones sinceras, orgánicas y con sonidos de vanguardia, donde Alborán no solo compuso todas las letras, sino que también se encargó de la producción y los arreglos de la mayoría de los temas.

Una gira internacional y entradas a la venta

El regreso de Pablo Alborán a los escenarios ya tiene fecha: la gira arranca en marzo de 2026 en Latinoamérica y seguirá por Europa hasta 2027, con paradas en las principales ciudades y un recorrido completo por España.

En cada show, el artista promete unir la pasión de sus grandes éxitos con el sonido más maduro e innovador de “KM0”. Las entradas ya están disponibles en su web oficial: www.pabloalboran.es.