Pablo Alborán volvió a emocionar a su público con el lanzamiento de “Vámonos de aquí”, el tercer adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio.

El artista malagueño, que se ganó el corazón de miles de fans en Argentina y el mundo, eligió este tema para seguir alimentando la expectativa en torno a su nuevo trabajo discográfico.

Con su inconfundible voz y ese sello romántico que lo caracteriza, Alborán apostó por una canción que invita a dejarlo todo atrás y empezar de nuevo.

El estreno de “Vámonos de aquí” ya generó revuelo en redes sociales, donde sus seguidores celebraron la noticia y compartieron sus primeras impresiones sobre el tema.

Foto: prensa

Este lanzamiento se suma a los dos adelantos anteriores, que ya habían marcado el rumbo del próximo disco del español.

Aunque todavía no hay fecha confirmada para el estreno completo del álbum, la expectativa crece con cada nuevo single.

Un fenómeno que no para de crecer

Desde sus primeros éxitos, Pablo Alborán se consolidó como uno de los referentes de la música romántica en español.

Sus canciones suelen liderar los rankings y cada lanzamiento es un verdadero acontecimiento para sus fans.

Con “Vámonos de aquí”, el cantante vuelve a demostrar por qué es uno de los artistas más queridos y escuchados de la escena internacional.

Ahora, solo queda esperar por el resto del álbum, que promete seguir conquistando corazones.