Morrissey canceló nuevamente su presentación en la Argentina. El exlíder de The Smiths tenía previsto tocar este 8 de noviembre en el Movistar Arena, pero desde la organización anunciaron la suspensión del show debido a un “agotamiento extremo” del músico, que también llevó a la cancelación de toda su gira latinoamericana, incluyendo las fechas previstas en México.

Foto: prensa

El comunicado oficial difundido por Movistar Arena informa:

“Por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo, incluido el show programado para el 8 de noviembre en el Movistar Arena en Buenos Aires”.

Además, remarcaron que la decisión es ajena a la producción local, que estaba a cargo de Move Concerts Argentina y el propio Movistar Arena.

Qué pasa con las entradas para Morrissey

Las personas que compraron sus tickets a través de www.movistararena.com.ar recibirán el reintegro automático en la misma tarjeta con la que realizaron la compra.

El proceso se hará sin necesidad de realizar ningún trámite, aunque los tiempos pueden variar según la entidad bancaria.

Para consultas específicas, se encuentra disponible el correo info@movistararena.com.ar.

Una cancelación que se repite

Morrissey ya había suspendido conciertos en Argentina en ocasiones anteriores por motivos de salud y logística, lo que reaviva la frustración de una base de fans local que esperaba su regreso desde hace años.

La gira latinoamericana iba a marcar el regreso del artista tras sus recientes presentaciones en Europa y Estados Unidos, pero ahora queda postergada sin nueva fecha confirmada.