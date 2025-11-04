Durante toda una jornada, Milo apareció de sorpresa en las casas de algunos de sus seguidores para entregarles en mano las entradas físicas a su show en el Estadio Vélez Sarsfield.

El artista se tomó su tiempo para charlar, sacarse fotos, grabar videos y compartir un momento real con ellos. Hubo risas, abrazos, llantos, y una energía genuina que volvió a confirmar la conexión única que Milo tiene con su público.

Entre las visitas hubo familias, jóvenes y personas que crecieron acompañando su música, todos viviendo una experiencia profundamente emotiva y cercana.

Esta acción acompaña el anuncio de su segunda fecha en el Estadio Vélez, el 19 de diciembre, luego de haber agotado el primer show que es el día 18 de diciembre. Con apenas 19 años, Milo J se convierte en el artista más joven en conquistar uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Milo J sorpendió a sus fans (Foto: gentileza de prensa)

Milo J sorpendió a sus fans (Foto: gentileza de prensa)

Ambos shows presentarán su nuevo álbum “La vida era más corta”, un proyecto que mezcla raíces folklóricas, tango, cantos populares y sonidos contemporáneos, marcando una nueva etapa artística y emocional en su carrera. El disco se consolidó como uno de los más escuchados del mundo en su semana de lanzamiento, ingresando al Top 5 Global de Spotify y reafirmando el alcance internacional de un artista que ya trascendió fronteras.

Las entradas para la nueva fecha del 19 de diciembre están disponibles a través de www.enigmatickets.com, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express a través de Modo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.