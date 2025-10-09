Después de agotar las localidades para su show del 20 de diciembre, El Mató a un Policía Motorizado anuncia una nueva fecha: se presentará también el viernes 19 de diciembre en el Estadio Obras, en el marco de una celebración muy especial.

La banda platense prepara un show histórico para festejar los 20 años de su trilogía emblemática:

Navidad de reserva (2005)

Un millón de euros (2006)

Día de los muertos (2008)

Estos tres discos marcaron un antes y un después en la historia del grupo, y serán interpretados en vivo en una experiencia cargada de nostalgia, energía y conexión con su público. Un regreso al sonido que definió una época y consolidó a El Mató como una de las bandas más influyentes del rock alternativo en Argentina y Latinoamérica.

🗓️ Fechas confirmadas en Estadio Obras