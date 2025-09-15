Kidd Voodoo, la voz más singular y trascendente de la nueva música chilena, llega por primera vez a Buenos Aires para un show único el próximo 9 de noviembre en el Teatro Vorterix.

Tras un año consagratorio que lo posicionó como uno de los referentes indiscutidos de la música urbana en Latinoamérica, el artista promete un espectáculo de alto impacto en la capital argentina.

Foto: gentileza de prensa.

Con más de 10,3 millones de oyentes mensuales en Spotify y hits que lideran rankings en toda la región, Kidd Voodoo se convirtió en el artista chileno más escuchado de la actualidad. Sus canciones más celebradas como “Ponte Lokita”, “Tas Texteándome”, “Minnie <3” y “Ese Guille” acumulan cientos de millones de streams, mientras que su colaboración con JC Reyes, “Me Mareo”, se consolidó como una de las más escuchadas en España.

El 2025 marcó un antes y un después en su carrera: conquistó al público del Festival Internacional de Viña del Mar, llevándose la Gaviota de Oro y la de Plata, y lanzó Satirología, el cierre de su trilogía conceptual, con colaboraciones junto a referentes como Álvaro Díaz, De La Ghetto y Los Bunkers. Además, agotó doce funciones consecutivas en el Movistar Arena de Santiago, un récord que reafirma su poder de convocatoria.

Foto: gentileza de prensa.

Con una propuesta que combina lo urbano con una sensibilidad artística única, Kidd Voodoo se distingue de lo puramente comercial y se proyecta como uno de los talentos más prometedores de América Latina.

Con un magnetismo escénico que ya lo convirtió en un ícono en Chile, Kidd Voodoo ahora se prepara para conquistar al público argentino. Su desembarco en Buenos Aires no es solo la presentación de un show, sino la llegada de una de las figuras más trascendentes de la música latina contemporánea, llamada a marcar época en toda la región.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.