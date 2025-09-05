Morrissey, la voz inconfundible que marcó a toda una generación y referente absoluto del pop británico, confirmó su regreso a la Argentina.

El legendario cantante se presentará el viernes 8 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en un show que promete ser inolvidable para los fanáticos.

Entradas: fechas clave y beneficios para clientes BBVA

La expectativa es enorme y las entradas ya tienen fecha de salida. La preventa exclusiva para clientes BBVA arranca el martes 10 de junio a las 13 horas, mientras que la venta general comenzará el viernes 13 de junio a las 13 horas.

Además, quienes tengan tarjeta BBVA podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de la web oficial: movistararena.com.ar.

Un repaso por la carrera de Morrissey: de The Smiths a leyenda solista

Con 13 discos solistas en el Top 10 del Reino Unido y un legado que cambió la historia de la música, Morrissey es mucho más que un cantante: es un símbolo.

Su paso por The Smiths dejó huella con apenas cuatro álbumes, pero suficientes para transformar el panorama musical con himnos como “This Charming Man”, “How Soon Is Now?” y “There Is A Light That Never Goes Out”.

Ya como solista, Morrissey consolidó un sonido único y una lírica inconfundible. Temas como “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “Irish Blood, English Heart” y “First of the Gang to Die” se convirtieron en clásicos instantáneos, celebrados por varias generaciones.

Reconocimientos y legado

A lo largo de su carrera, Morrissey recibió el premio Ivor Novello por su Contribución Destacada a la Música Británica y se consagró como uno de los mejores letristas de su tiempo.

Su influencia sigue vigente y cada presentación en vivo es un evento que convoca a miles de seguidores.

Un show para fanáticos y nostálgicos

El recital en el Movistar Arena será una oportunidad única para escuchar en vivo los grandes éxitos de The Smiths y las joyas de su etapa solista.

Un repaso por más de cuatro décadas de música que marcaron a fuego la cultura pop.

Morrissey vuelve a Buenos Aires y la cita ya tiene fecha: 8 de noviembre. Las entradas prometen volar, así que atentos a las fechas de preventa y venta general.