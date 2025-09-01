La superestrella global, dos veces ganadora del GRAMMY® y récord en ventas, Sabrina Carpenter, lanzó su nuevo álbum “Man’s Best Friend” a través de Island Records. Junto con el disco, estrenó el videoclip de “Tears”, dirigido por Bardia Zeinali y con la participación de Colman Domingo.

Escrito por Sabrina junto a sus colaboradores habituales Amy Allen, Jack Antonoff y John Ryan, el álbum combina melodías pop adictivas con letras ingeniosas, convirtiendo cada tema en un descubrimiento. “Man’s Best Friend” incluye 12 canciones, entre ellas “Manchild”, que debutó directamente en el #1 del Billboard Hot 100.

Foto: gentileza de prensa.

“Manchild” marcó el segundo número uno de Sabrina tras “Please Please Please” y se convirtió en el primer debut en el #1 para Island Records. The Hollywood Reporter destacó: “La cantante de ‘Espresso’ regresa para reclamar su corona de canción del verano por segundo año consecutivo con su nuevo e irresistiblemente pegajoso sencillo”. El video musical acumula casi 60 millones de vistas, mientras que Rolling Stone elogió la energía disco que Sabrina transmite en sus canciones.

Este es el séptimo álbum de estudio de Sabrina, que sigue al éxito global “Short n’ Sweet”, lanzado en agosto de 2024, que encabezó las listas mundiales y se convirtió en uno de los debuts más grandes del año. Con sencillos como “Espresso” (2,4 mil millones de streams), “Please Please Please” (1,5 mil millones) y “Taste” (1,1 mil millones), el álbum ingresó al exclusivo Billions Club de Spotify. “Short n’ Sweet” vendió 10 millones de copias y le valió a Sabrina seis nominaciones al GRAMMY®, ganando dos premios: Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop Solista por “Espresso”.

A nivel internacional, Sabrina rompió récords: fue la primera artista femenina en ocupar simultáneamente los tres primeros puestos del UK Singles Chart, sumó un total de 21 semanas en el #1 en un solo año en Reino Unido y recibió el BRIT a Éxito Global. Este julio, brilló como artista principal en el BST Hyde Park, interpretando “Manchild” y compartiendo escenario con Duran Duran para cantar “Hungry Like The Wolf”.

La próxima semana, Sabrina volverá a los VMAs con ocho nominaciones, incluyendo Video del Año por “Manchild”, Mejor Artista Pop y Mejor Álbum. Además, fue anunciada como headliner del Lollapalooza en Argentina, Brasil y Chile, tras reunir a una de las multitudes más grandes en la edición de Estados Unidos.

Man’s Best Friend Tracklist

Manchild Tears My Man On Willpower Sugar Talking We Almost Broke Up Again Last Night Nobody’s Son Never Getting Laid When Did You Get Hot? Go Go Juice Don’t Worry I’ll Make You Worry House Tour Goodbye

