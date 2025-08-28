El Hipódromo de San Isidro se prepara para recibir a miles de fanáticos en la edición 2026 del Lollapalooza Argentina.

La espera terminó: Lollapalooza Argentina 2026 ya confirmó su lineup y la expectativa es total.

El festival más grande del país anunció su edición número 11 con una grilla que mezcla figuras internacionales, artistas emergentes y lo mejor de la escena local.

La cita será el 13, 14 y 15 de marzo en el clásico Hipódromo de San Isidro, que volverá a vibrar con miles de fanáticos y tres días de pura fiesta.

Un lineup de lujo: quiénes son los headliners del Lollapalooza 2026

La edición 2026 trae nombres que hacen temblar cualquier escenario. Sabrina Carpenter, la sensación pop del momento, será una de las grandes protagonistas. Junto a ella, la aclamada Lorde y el explosivo Tyler, the Creator encabezan la lista de headliners que prometen shows inolvidables.

La cantante lanzó su nuevo álbum. (Fuente: Instagram/sabrinacarpenter)

Pero eso no es todo: la grilla suma a Deftones, Chappell Roan, Turnstile, Skrillex, Doechii, Lewis Capaldi y el regreso de Paulo Londra a los grandes escenarios. El festival también contará con presentaciones de artistas internacionales como Interpol, DJO, Marina, Aitana y Men I Trust, entre otros.

El talento argentino dice presente

Como siempre, el Lolla apuesta fuerte a la música nacional. Este año, se destacan los históricos Ratones Paranoicos, el rock alternativo de Massacre, y la nueva generación con Saramalacara, Militantes del Clímax, Ryan, Marttein, Mora Fisz y Spaghetti Western. Una mezcla de estilos y generaciones que garantiza variedad y sorpresas en cada jornada.

Dónde y cuándo: todo lo que tenés que saber

El festival se realizará el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, el escenario que ya es sinónimo de Lollapalooza en Argentina. Durante tres días, el predio se transformará en una ciudad musical con shows en vivo, propuestas gastronómicas, intervenciones artísticas y ese clima único que solo el Lolla puede generar.

Cómo ver el Lollapalooza 2026 en vivo

Para quienes no puedan estar ahí, la experiencia también será total: Flow transmitirá el festival en vivo por sus cuatro canales exclusivos (605, 606, 607 y 608). Además de los recitales, habrá entrevistas, backstage y todos los momentos destacados de cada jornada para no perderse nada.

Entradas: precios, preventa y cómo comprar

Las entradas para el Lollapalooza Argentina 2026 ya están disponibles exclusivamente en la web oficial de AllAccess. La preventa es exclusiva para clientes de Tarjeta AMEX del Banco Santander, con la posibilidad de pagar hasta en 6 cuotas sin interés. Una vez agotada la preventa, se habilitará la venta general para todos los medios de pago.

La cuenta regresiva ya empezó y la edición 2026 promete ser una de las más grandes de la historia del festival en el país. ¿Te lo vas a perder?