La legendaria banda Toto vuelve a la Argentina para un show imperdible el 13 de diciembre de 2025 en el Campo Argentino de Polo, con la participación especial del cantautor estadounidense Christopher Cross.

Preventa y entradas para Toto en Buenos Aires

La preventa exclusiva Santander Visa comenzó el jueves 14 de agosto a las 10:00 hs, y se extenderá por 48 horas o hasta agotar stock.

Una vez finalizada, se habilitará la venta general a través de Entrada Uno.

Después de su increíble presentación en noviembre del año pasado, TOTO anuncia su regreso a la Argentina

Toto: más vigentes que nunca

Los creadores de clásicos como “África”, “I'll Be Over You”, “Rosanna” y “Hold The Line”, entre muchos más, regresan al país junto al cantautor estadounidense Christopher Cross como invitado especial. Por: CHULE VALERGA

En los últimos años, Toto ha acumulado logros históricos:

“Africa” fue certificada Diamante en Estados Unidos por vender más de 10 millones de copias .

“Hold The Line” alcanzó el triple platino , y “Rosanna” el doble platino .

En Spotify, “Africa” supera los 2.000 millones de reproducciones y “Hold The Line” acaba de llegar a 1.000 millones .

Las ventas globales de álbumes superan los 50 millones de copias, y su música se reproduce más de 3 millones de veces al día.

Más del 50% de sus oyentes en streaming tienen 34 años o menos, lo que demuestra la vigencia y el alcance generacional de la banda.

Integrantes y trayectoria de Toto

En esta nueva gira, Toto se presentará con Steve Lukather (guitarra/voz), Joseph Williams (voz), Greg Phillinganes (teclados/voz), Shannon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (vientos/percusiones/voz) y Dennis Atlas (teclados/voz).

Toto vuelve a Buenos Aires. Por: CHULE VALERGA

Tanto en conjunto como individualmente, sus integrantes han participado en incontables álbumes ganadores de premios Grammy y han colaborado con artistas de todos los géneros.

Christopher Cross: invitado de lujo de Toto

El invitado especial de la noche, Christopher Cross, mantiene una amistad y colaboración artística con los miembros de Toto desde hace más de cuatro décadas.

Christopher Cross repasará todos los éxitos por los que es mundialmente conocido, incluidos "Sailing" y “Ride Like The Wind”.

El artista debutó en 1980 con un álbum que le valió cinco premios Grammy, incluyendo los cuatro más importantes en un mismo año: Grabación del Año (“Sailing”), Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo.

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 12 millones de discos, ganado un Oscar, un Globo de Oro y colocado cinco sencillos en el Top 10.

📅 Fecha: 13 de diciembre de 2025

📍 Lugar: Campo Argentino de Polo, Buenos Aires

🎟 Entradas: Preventa Santander Visa desde el 14 de agosto en Entrada Uno.