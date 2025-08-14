La legendaria banda Toto vuelve a la Argentina para un show imperdible el 13 de diciembre de 2025 en el Campo Argentino de Polo, con la participación especial del cantautor estadounidense Christopher Cross.
Preventa y entradas para Toto en Buenos Aires
La preventa exclusiva Santander Visa comenzó el jueves 14 de agosto a las 10:00 hs, y se extenderá por 48 horas o hasta agotar stock.
Una vez finalizada, se habilitará la venta general a través de Entrada Uno.
Toto: más vigentes que nunca
En los últimos años, Toto ha acumulado logros históricos:
- “Africa” fue certificada Diamante en Estados Unidos por vender más de 10 millones de copias.
- “Hold The Line” alcanzó el triple platino, y “Rosanna” el doble platino.
- En Spotify, “Africa” supera los 2.000 millones de reproducciones y “Hold The Line” acaba de llegar a 1.000 millones.
- Las ventas globales de álbumes superan los 50 millones de copias, y su música se reproduce más de 3 millones de veces al día.
Más del 50% de sus oyentes en streaming tienen 34 años o menos, lo que demuestra la vigencia y el alcance generacional de la banda.
Integrantes y trayectoria de Toto
En esta nueva gira, Toto se presentará con Steve Lukather (guitarra/voz), Joseph Williams (voz), Greg Phillinganes (teclados/voz), Shannon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (vientos/percusiones/voz) y Dennis Atlas (teclados/voz).
Tanto en conjunto como individualmente, sus integrantes han participado en incontables álbumes ganadores de premios Grammy y han colaborado con artistas de todos los géneros.
Christopher Cross: invitado de lujo de Toto
El invitado especial de la noche, Christopher Cross, mantiene una amistad y colaboración artística con los miembros de Toto desde hace más de cuatro décadas.
El artista debutó en 1980 con un álbum que le valió cinco premios Grammy, incluyendo los cuatro más importantes en un mismo año: Grabación del Año (“Sailing”), Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo.
A lo largo de su carrera, ha vendido más de 12 millones de discos, ganado un Oscar, un Globo de Oro y colocado cinco sencillos en el Top 10.
📅 Fecha: 13 de diciembre de 2025
📍 Lugar: Campo Argentino de Polo, Buenos Aires
🎟 Entradas: Preventa Santander Visa desde el 14 de agosto en Entrada Uno.