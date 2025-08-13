Aczino dirá presente en el evento aniversario por los 20 años de Red Bull Batalla que se celebrará el próximo 29 de noviembre en Tecnópolis, Buenos Aires. Será un encuentro histórico que reunirá a las leyendas del freestyle y a las nuevas generaciones para conmemorar dos décadas de rimas y cultura urbana.

Este año, Red Bull Batalla festeja sus 20 años de historia, desde aquella primera edición realizada en 2005 en Puerto Rico, hasta convertirse en un semillero de grandes artistas que revolucionaron la industria musical. Figuras como Wos, Trueno, Arkano, Rapder y Bnet surgieron de este escenario que marcó un antes y un después en la escena.

Aczino estará en la Red Bull Batalla (Foto: gentileza Red Bull)

El evento de aniversario, bautizado “Nueva Historia”, será una competencia que unirá pasado, presente y futuro, enfrentando a los mejores freestylers para definir al “campeón de campeones”. La cita tendrá lugar en Argentina, tierra de Frescolate, freestyler local y campeón de la primera edición internacional, quien también formará parte del evento.

RED BULL CONFIRMÓ LA PARTICIPACIÓN DE ACZINO EN LA RED BULL BATALLA EN TECNÓPOLIS

En este marco, Red Bull confirmó la participación de Aczino, considerado uno de los mejores del mundo. Su historia con la competencia comenzó en 2012, cuando viajó a Colombia para participar en la Final Nacional debido a que ese año no se celebró en México. Allí se convirtió en el primer y único “gallo” en ganar un título nacional fuera de su país natal. “Lo demás, es historia”, recuerdan los organizadores.

Aczino es el único tricampeón Internacional de Red Bull Batalla y en Tecnópolis se medirá con rivales de peso como Bnet, Fat N, Dtoke, Skone, EXE, Azuky, Frescolate, Noult, Rapder, Invert y Arkano. La expectativa es alta: ¿podrá ampliar su legado y quedarse con el título de campeón de campeones?

Las entradas ya están a la venta a través de www.redbull.com/batallanuevahistoria. Además, los fans podrán seguir la competencia en directo por las redes oficiales de Red Bull Batalla, para vivir de cerca esta celebración que promete ser un hito en la cultura freestyle.

