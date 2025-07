Tras el éxito global de “samaná”, Mau y Ricky vuelven a la carga con “Voltaje”, un single profundo y cargado de tensión emocional que marca el cuarto adelanto de su próximo EP, LA LLAVE, que se lanzará oficialmente el 28 de agosto.

Disponible en todas las plataformas digitales, la canción cuenta con la participación de Boza, el artista panameño detrás de éxitos como “Hecha pa’ mí” y “Ella remix”.

Juntos exploran una conexión eléctrica e inevitable entre dos personas que, aunque se alejen, no logran soltarse del todo.

¿De qué trata “Voltaje”, el nuevo tema de Mau y Ricky?

Lejos de ser una balada romántica o un reggaetón clásico, “Voltaje” es una canción que juega con el suspenso, el deseo y lo no dicho.

Con frases como “Tú eres eterna en mi mente / Mi instinto nunca se equivoca / Hoy me la jugó diferente / Porque aún tienes puesta la ropa…”, Mau y Ricky describen ese instante justo antes de que explote la química entre dos personas que todavía se desean.

“Queríamos que tuviera poesía, tensión y ese momento en el que sabes que algo va a explotar”, explicaron los hermanos. “Boza trajo justo el toque que faltaba”.

El resultado es un tema sensual, maduro y con un beat envolvente que suma una nueva capa al universo emocional del dúo.

Foto: prensa

El camino hacia LA LLAVE: todos los adelantos

Antes de “Voltaje”, Mau y Ricky presentaron tres adelantos de su nuevo EP:

“libélulas” , una oda melancólica al amor que se transforma.

“noche de luna” , con tintes más románticos y cinematográficos.

“samaná”, la colaboración con Danny Ocean y Yorghaki que se volvió viral y sonó en radios de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Cada canción de LA LLAVE parece abrir una puerta distinta al universo personal y artístico de Mau y Ricky, y “Voltaje” es, según sus fans, una de las más intensas hasta ahora.

¿Cuándo sale el nuevo EP de Mau y Ricky?

LA LLAVE será lanzado el 28 de agosto a nivel global. Según revelaron en entrevistas, se trata de un proyecto conceptual que mezcla emociones, géneros y colaboraciones inesperadas. “Es el disco más íntimo que hicimos hasta ahora”, contaron.

El lanzamiento de “Voltaje” marca el comienzo del countdown oficial hacia esa fecha.

Gira agotada y proyección internacional

Mientras los fans esperan el EP completo, Mau y Ricky continúan creciendo a nivel internacional.

Cerraron una gira por Estados Unidos con entradas agotadas en varias ciudades y se presentaron en programas como Live with Kelly and Mark y The Kelly Clarkson Show, consolidando su llegada al mercado anglo.

Con más de 2 mil millones de streams, 13 certificaciones Diamante y 5 nominaciones al Latin GRAMMY, los hijos de Ricardo Montaner demuestran que el apellido es solo el punto de partida: su identidad musical es cada vez más fuerte, madura y global.

Escuchá “Voltaje” y sumate a la cuenta regresiva

Ya disponible en Spotify, Apple Music y YouTube, “Voltaje” es el último adelanto de LA LLAVE.

📆 28 de agosto 🎧 Escuchá “Voltaje” y preparate para abrir LA LLAVE.