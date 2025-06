La historia de Nicolás Rada es la de un artista que, a golpe de trabajo, pasión y constancia, se convirtió en uno de los nombres más sólidos de la escena electrónica actual.

Nacido en Buenos Aires en 1986, su vínculo con la música comenzó desde niño, amante de la percusión y el piano. A los 18 años, mientras trabajaba como albañil ya sonaba en clubes locales, invirtiendo cada logro personal en su carrera artística.

En 2007 inició su camino profesional de productor musical, publicando música en sellos de renombre como Get Physical, The Soundgarden, Sudbeat, Balance, Days Like Nights, Chapter24, Proton, entre otros. Su sonido —que combina la melancolía del progressive, el groove del house y la energía del techno— captó la atención de grandes referentes como Hernán Cattáneo, Sasha, Nick Warren y John Digweed.

A lo largo de su carrera, Nicolás Rada ha construido también un sólido catálogo discográfico, Su álbum “Resilience” (2019), editado por The Soundgarden y pedido por el propio Nick Warren, marcó su debut con un sonido introspectivo y maduro. Exitosos lanzamientos propios como ‘Fall Away’ (Balance 2021) ‘Alter Ego’ (Tale & Tone 2021) ‘Higher Space’ (The Soundgarden 2023) y ‘The Wind Phone’ (Sudbeat 2024) así como remixes junto a Nick Warren ‘8 Bit Era’ (Days Like Nights 2018), ‘Menq’ (Hoomidaas 2019) enumeran y marcan logros en su carrera.

De los primeros bares donde tocaba para costear sus equipos, a los escenarios internacionales donde hoy su música vibra sin fronteras.

En la acualidad continúa expandiendo su universo musical con nuevos proyectos en camino. Su último remix ‘Oxido’ junto a Nick Warren, la banda en ascenso argentina Peces Raros, se posicionó en lo más escuchado de su canal de Spotify. Hoy, Nicolás Rada vive un presente de expansión global: está trabajando en su próximo álbum de música ambient, explorando nuevas fronteras sonoras.

Presentaciones en este 2025:

Mayo - Tour por México

Junio - Shows en Nueva York y Miami

Julio - Set junto a Hernán Cattáneo en el icónico Woodstock69 en Ámsterdam (evento sold out)

Gira europea que culminará con su ya clásica presentación a bordo de una fragata en Ámsterdam Hacienda B2B con su amigo Marcelo Vasami.

Apasionado también por la aviación —es piloto comercial e instructor en formación—, Rada encontró en el vuelo y la música dos formas de alcanzar sus sueños, siempre mirando hacia lo alto.