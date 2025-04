Lionel Richie, una de las voces más icónicas de la música, regresa a la Argentina con su show “Say Hello to the Hits!” el próximo 11 de septiembre en el Movistar Arena.

El escenario será testigo de un espectáculo inolvidable donde el astro internacional hará un repaso por sus más grandes éxitos.

Las entradas estarán disponibles a través del portal de Movistar Arena, en preventa exclusiva para clientes Santander American Express a partir del 14 de abril a las 16:00 horas, en hasta 6 cuotas sin interés.

Entradas Lionel Richie en Movistar Arena de Buenos Aires

La venta general se habilitará el 15 de abril, también a las 16:00 horas y podrá realizarse con cualquier método de pago.

Lionel Richie es una de las figuras más influyentes en la historia de la música, con una carrera que abarca más de múltiples décadas y una impresionante cantidad de éxitos que han marcado a generaciones.

Lionel Richie. Foto: prensa

Como miembro de The Commodores, ayudó a definir el sonido del funk y el R&B en los años 70 con temas icónicos como Easy y Three Times a Lady, antes de lanzarse como solista y conquistar los charts globales en los 80.

Su álbum Can’t Slow Down (1983) vendió más de 20 millones de copias y le valió el premio Grammy a Álbum del Año. Canciones como Hello, All Night Long y Say You, Say Me (ganadora del Óscar a Mejor Canción Original) lo consolidaron como un gigante del pop.