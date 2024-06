Halsey ha luchado en privado por mejorar su salud, según reveló la cantante este martes.

La artista compartió la noticia en Instagram en una serie de videos que parecen documentarla recibiendo tratamiento en un hospital.

“En pocas palabras, tengo suerte de estar viva”, escribió en el pie de foto. “Escribí un álbum”.

Su diagnóstico no estaba claro de inmediato.

“Me siento como una anciana”, dice Halsey en voz alta en el primer video, mientras se soba las piernas con aparente dolor.

“Me dije a mí misma que me daría dos años más para estar enferma. A los 30, voy a tener un renacimiento y no voy a estar enferma y me voy a ver súper sexy y tener mucha energía y voy a volver a hacer mis 20 a los 30″.

HALSEY HABLA DE SU DOLOR EN SU NUEVO TRABAJO DISCOGRÁFICO

La cantante también lanzó una nueva canción el martes, una balada de guitarra acústica titulada “The End”.

Su nuevo álbum en el horizonte llegará después de su cuarto álbum de estudio, el ambicioso “If I Can’t Have Love, I Want Power” de 2021, producido por Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails.

ARCHIVO - Halsey en la gala benéfica amfAR Cinema Against AIDS en la 76a edición del Festival de Cine de Canes en Cap d'Antibes, Francia el 25 de mayo de 2023. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo) Por: Vianney Le Caer/Invision/AP

Según un comunicado de prensa, junto con el lanzamiento de “The End” Halsey hará donaciones a The Leukemia & Lymphoma Society así como Lupus Research Alliance, organizaciones de leucemia y linfoma e investigación de lupus, respectivamente.

En 2022, compartió en Instagram que le habían diagnosticado el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Sjögren, el síndrome de activación de mastocitos —conocido como MCAS— y el síndrome de taquicardia ortostática postural, conocido como POTS.

QUÉ ENFERMEDADES TIENE HALSEY

Si bien Halsey no lo dice directamente, mencionó en su publicación las cuentas de Lupus Research Alliance, una asociación sin fines de lucro que financia la investigación del lupus, y de Leukemia & Lymphoma Society, una organización de investigación sobre la leucemia.

Según el Instituto Nacional de Cáncer, la leucemia es el cáncer en los tejidos que forman la sangre, mientras que el lupus “es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados”, como indica Lupus Research Alliance.