El martes 13 es una fecha asociada a las supersticiones y las cábalas para alejar la mala suerte. Entre los rituales más populares aparecen las limpiezas energéticas, el uso de sahumerios y distintos gestos que, según las creencias populares, ayudan a espantar las malas vibras. Pero hay algo que, para algunos, es mejor evitar a toda costa: nombrar a determinados personajes.

La anécdota ocurrió durante un programa especial dedicado al martes 13 en La Mañana con Moria, en el que se habló de energías, rituales y formas de protegerse de la mufa. Luego, en la redacción de Ciudad Magazine, alguien mencionó a un famoso dibujo animado protagonizado por unos pequeños duendes azules. La reacción no tardó en llegar.

El dibujito animado que muchos evitan nombrar por miedo a la mufa

Aunque sus personajes son conocidos y forman parte de la cultura popular, existe una superstición que sostiene que mencionarlos puede atraer mala suerte. Se trata de los Pitufos, los pequeños personajes azules que protagonizan la popular serie animada.

La creencia forma parte de esas cábalas que circulan en distintos ámbitos y que algunas personas respetan incluso sin saber exactamente de dónde surgieron. En este caso, la regla es simple: mejor no nombrarlos y, si alguien lo hace, recurrir rápidamente a un gesto para neutralizar la supuesta mufa.

La mención inesperada generó un momento de tensión y humor, en plena conversación sobre cómo limpiar los ambientes y renovar las energías.

Martes 13: rituales, energías y cábalas para alejar la mala suerte

La superstición del martes 13 tiene una larga tradición en países como la Argentina y España, donde la fecha está asociada a los malos augurios. El refrán popular “En martes 13, ni te cases ni te embarques” resume esa desconfianza histórica.

En ese contexto, muchas personas recurren a pequeños rituales para sentirse protegidas o empezar el día con otra energía. Encender sahumerios, ordenar la casa, realizar una limpieza simbólica o llevar un amuleto son algunas de las prácticas más difundidas.

Durante el especial televisivo, la conversación giró precisamente alrededor de esas costumbres y de los gestos que se repiten para evitar la mala suerte. La participación de Jimena La Torre, astróloga de Ciudad Magazine, se enmarcó en ese intercambio sobre las creencias y los rituales asociados a la fecha.

Más allá de las cábalas, no existe evidencia científica de que nombrar a un personaje animado o atravesar un martes 13 provoque acontecimientos negativos. Sin embargo, las supersticiones siguen presentes en la cultura popular y, como quedó demostrado en el estudio, pueden dar lugar a situaciones tan inesperadas como divertidas.