Lee tu horóscopo diario del 12 de octubre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Escorpio intensifica tus emociones y te invita a profundizar en el amor. Hablar sin competir y buscar acuerdos puede transformar tensiones en mayor confianza e intimidad real.

Tauro : La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y despierta emociones intensas. Escuchar sin cerrarte y negociar diferencias puede fortalecer la confianza y la pasión hoy.

Géminis : La Luna en Escorpio te invita a observar cómo cuidas tus vínculos en lo cotidiano. Atender necesidades y hablar con honestidad puede aportar más equilibrio, intimidad y confianza real.

Cáncer : La Luna en Escorpio profundiza tus sentimientos y favorece una conexión intensa con quien amas. Mostrar tus deseos con sinceridad puede renovar la pasión y crear mayor complicidad mutua.

Leo : La Luna en Escorpio despierta emociones profundas y puede sacar a la luz viejas tensiones. Bajar el orgullo y buscar acuerdos puede ayudarte a recuperar la confianza y la armonía en pareja.

Virgo : La Luna en Escorpio favorece conversaciones íntimas y te ayuda a expresar lo que realmente sientes. Escuchar al otro sin juzgar puede fortalecer la confianza y equilibrar la relación hoy.

Libra : La Luna en Escorpio intensifica tus deseos y te invita a reconocer qué necesitas para sentir seguridad. Buscar reciprocidad sin controlar al otro puede fortalecer tu autoestima y el vínculo.

Escorpio : La Luna en tu signo intensifica tu magnetismo y tus emociones más profundas. Mostrarte vulnerable sin intentar controlar cada respuesta puede renovar la intimidad y fortalecer el amor.

Sagitario : La Luna en Escorpio te invita a escuchar sentimientos que todavía guardas en silencio. Comprenderlos antes de actuar puede ayudarte a cerrar una historia y recuperar equilibrio en el amor.

Capricornio : La Luna en Escorpio favorece proyectos compartidos y vínculos que miran hacia el futuro. Abrirte a nuevos planes junto a quien amas puede fortalecer la complicidad y la confianza hoy.

Acuario : La Luna en Escorpio intensifica tus emociones y puede generar luchas por tener la razón. Escuchar al otro y negociar diferencias puede ayudarte a recuperar equilibrio y cercanía en pareja.