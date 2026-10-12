Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni regresaron a Buenos Aires por la fecha FIFA de la Selección Argentina y aprovecharon su estadía para mostrar cómo es la espectacular casa que tienen en el país. Sala de cine, gimnasio privado, un enorme jardín y hasta un sector de golosinas son algunos de los detalles que sorprendieron.

Fue Caro quien permitió conocer la intimidad de la propiedad a través de un nuevo video para su canal de YouTube. Después de registrar el viaje desde Lyon, con escala en París, la empresaria continuó grabando una vez instalada en Argentina junto al futbolista.

LA IMPONENTE SALA DE CINE DE NICOLÁS TAGLIAFICO

Durante el recorrido, Calvagni mostró uno de los ambientes más particulares de la propiedad y reveló que se trata del lugar preferido del campeón del mundo.

“Este es el lugar favorito de mi marido. El tipo se armó un cine para jugar a la Play y streamear”, contó mientras enseñaba la sala especialmente equipada.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron su lujosa casa: cine, gimnasio y un enorme jardín. Crédito: Captura de video.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron su lujosa casa: cine, gimnasio y un enorme jardín. Crédito: Captura de video.

Pero el espacio tiene todavía más comodidades. La pareja armó un auténtico candy bar con pochoclos, dulces y golosinas, además de sumar una cafetera y una heladera.

“Todo lo que necesitás para ser feliz un domingo, por ejemplo”, bromeó Caro al enseñar el sector. También explicó que todavía no está completamente abastecido porque ellos no viven permanentemente en Argentina.

La propiedad cuenta además con un gimnasio privado completamente equipado, donde ambos pueden mantener sus rutinas de entrenamiento durante sus estadías en Buenos Aires.

CARO CALVAGNI MOSTRÓ CÓMO ORGANIZAN LAS COMIDAS EN SU CASA

Otro detalle de la intimidad de la pareja tiene que ver con su alimentación. Calvagni presentó a Lucía Scarpa, chef privada que trabaja con diferentes personalidades, y explicó cómo organizan el menú cuando están en el país.

Según contó, busca tener preparaciones listas para resolver rápidamente las comidas de aquellos días en los que pasa muchas horas fuera de su casa.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron su lujosa casa: cine, gimnasio y un enorme jardín. Crédito: Captura de video.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron su lujosa casa: cine, gimnasio y un enorme jardín. Crédito: Captura de video.

“Me resuelve tener comida lista, rica y saludable”, explicó. Entre las opciones que suelen guardar en el freezer mencionó milanesas, empanadas, tartas y bizcochitos de chipá.

Además, planifican con anticipación desayunos, almuerzos, meriendas y cenas para tener diferentes alternativas durante toda la semana.

EL JARDÍN Y UNA VISTA PRIVILEGIADA AL ATARDECER

El recorrido también permitió descubrir el exterior de la propiedad. Después de salir a caminar, Tagliafico y Calvagni regresaron a su casa y disfrutaron de un espectacular atardecer desde el jardín.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron su lujosa casa: cine, gimnasio y un enorme jardín. Crédito: Captura de video.

Así, la pareja mostró parte de la intimidad de sus días en Argentina y dejó conocer algunos de los lujos y comodidades de su hogar: desde un cine pensado para jugar videojuegos y mirar películas hasta un gimnasio y amplios espacios exteriores para descansar.