Lee tu horóscopo diario del 8 de octubre de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Libra pone el foco en tus vínculos y te invita a buscar acuerdos sin perder iniciativa. Escuchar a otros con calma puede fortalecer la relación y devolver equilibrio al amor.

Tauro : La Luna en Libra te invita a disfrutar del amor con más armonía, belleza y tranquilidad. Ceder ante pequeñas diferencias puede fortalecer la relación y ayudarte a compartir con más placer.

Géminis : La Luna en Libra favorece el diálogo, el coqueteo y los encuentros que despiertan interés. Expresar lo que sientes con naturalidad puede acercarte a alguien y renovar la conexión en pareja.

Cáncer : La Luna en Libra te invita a equilibrar tus emociones y necesidades dentro de la relación. Hablar sin guardarte lo que sientes puede ayudarte a recuperar armonía y sentir mayor contención.

Leo : La Luna en Libra potencia tus encantos y favorece conversaciones que acercan posiciones. Expresar tus deseos sin imponerlos puede ayudarte a renovar la complicidad y disfrutar más del amor.

Virgo : La Luna en Libra te invita a valorar lo que recibes y das dentro de una relación. Soltar ciertas exigencias y buscar reciprocidad puede ayudarte a construir un amor más equilibrado y seguro.

Libra : La Luna en tu signo potencia tu encanto y aumenta tu necesidad de compartir el amor. Mostrar lo que sientes con sinceridad puede acercarte a alguien especial o renovar la armonía en pareja.

Escorpio : La Luna en Libra te invita a observar sentimientos que todavía no expresas. Darte tiempo para comprenderlos puede ayudarte a cerrar asuntos pendientes y recuperar equilibrio en el amor.

Sagitario : La Luna en Libra favorece encuentros, amistades y planes para compartir. Abrirte a nuevas conexiones puede acercarte a alguien especial o renovar la alegría y la complicidad en pareja.

Capricornio : La Luna en Libra te invita a equilibrar tus responsabilidades con las necesidades del amor. Escuchar y negociar diferencias puede ayudarte a cuidar la relación sin renunciar a tus metas.

Acuario : La Luna en Libra favorece nuevas experiencias y una mirada más abierta sobre el amor. Compartir ideas, planes y deseos puede renovar la relación o acercarte a una conexión muy especial.