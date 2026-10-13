La historia de Carlos Menem continuará en la pantalla. Prime Video reveló las primeras imágenes de la segunda temporada de Menem, la serie de ficción inspirada en la vida del expresidente argentino, y confirmó que los nuevos episodios se estrenarán en 2027, de manera exclusiva, en más de 240 países y territorios.

Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, la producción retomará la historia después del primer mandato presidencial de Menem, que culminó con su reelección en 1995.

En esta nueva etapa, la ficción mostrará a un mandatario que empieza a perder el respaldo de parte de la sociedad, mientras enfrenta conflictos políticos, una prensa cada vez más crítica y el desgaste de su imagen pública.

Menem 2. Foto: Prime Video

La serie está dirigida por Ariel Winograd y fue creada y producida por Mariano Varela. La primera temporada se estrenó en 2025 y recientemente recibió una nominación a Mejor Serie de Drama en los International Emmy Awards.

De qué tratará la segunda temporada de Menem

La segunda temporada estará centrada en el segundo mandato de Carlos Menem, entre 1995 y 1999, una etapa marcada por las tensiones políticas y económicas, las controversias públicas y la transformación de su imagen ante la sociedad.

Según la sinopsis oficial, los gestos de frivolidad que alguna vez habían convertido al presidente en una figura atractiva para el espectáculo y los medios de comunicación ya no serán suficientes para sostener su popularidad.

Video: Prime Video

La trama recuperará episodios emblemáticos de aquellos años, como los encuentros con Madonna, los paseos en Ferrari y las declaraciones sobre supuestos vuelos espaciales. Estos elementos convivirán con los conflictos de poder y el costado más íntimo del personaje.

La historia también abordará el duelo de Menem por la muerte de su hijo y su intento de reinventarse políticamente con la ayuda de Olegario, su fotógrafo. En medio de ese escenario, el expresidente deberá enfrentar un desafío decisivo: dejar el poder.

Quiénes actúan en la segunda temporada de Menem

Leonardo Sbaraglia volverá a encabezar el elenco en el papel de Carlos Menem. La producción también contará con Juan Minujín, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi y Cumelén Sanz, entre otros intérpretes.

El equipo creativo estará nuevamente liderado por Ariel Winograd, quien se desempeña como showrunner y director. El guion fue escrito por Patricio Vega, Ariel Winograd y Emanuel Diez.

La serie es una producción de Yulgok Media, Claxson y Cimarron, con Mariano Varela y Santiago López como productores ejecutivos.

Menem 2. Foto: Prime Video

El reconocimiento internacional de la primera temporada

La primera entrega de Menem, estrenada en 2025, obtuvo una nominación a Mejor Serie de Drama en los International Emmy Awards. Además, el compositor Sergei Grosny recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría Música para Medios Visuales.

El reconocimiento internacional acompaña el regreso de una ficción que reconstruye una etapa central de la historia política argentina a través de una combinación de drama, acontecimientos históricos y episodios vinculados con la cultura popular.

Cuándo se estrena la segunda temporada de Menem

La segunda temporada de Menem llegará en 2027 y estará disponible exclusivamente en Prime Video para sus suscriptores de más de 240 países y territorios.

Por el momento, la plataforma no confirmó una fecha exacta de estreno ni informó cuántos episodios tendrá la nueva entrega.

Mientras tanto, las primeras imágenes permiten anticipar el regreso de la ficción protagonizada por Sbaraglia, que profundizará en los últimos años de la presidencia de Menem y en el momento en que el poder, el espectáculo y la política comenzaron a mostrar sus tensiones más visibles.